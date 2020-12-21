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妨害動線被拍頸勸離不爽 議員洪健益告防疫員檢不起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市議員洪健益，今年10月陪長者參加「長青樂活遊台北」活動，卻在北投區公所外，質疑防疫人員坐著不做事，又不滿遭倪姓防疫人員拍打後頸、陳姓市民稱「北投不是你的地盤」等語，憤而提告倪、陳2人妨害公務、恐嚇等罪嫌，士林地檢署偵結，予以不起訴處分。

民進黨籍議員洪健益提告指出，10月6日上午11時許，長者參訪北投區公所，他在場接洽參訪團體，見到倪坐在區公所入口服務桌上，上前質疑「為何坐在桌上」倪則表示，身為防疫人員每日站8小時很疲累，不幹可以嗎。

洪指控，轉身至入口引導參訪團體，卻遭倪從後方拍打後頸部2下，當下問倪為何出手，一旁的陳稱「防疫人員要你戴口罩你就戴，你意見那麼多，北投不是你的地盤，你來到這邊不然你想要怎樣」，認為遭妨害公務、公然侮辱、恐嚇提告討公道。

倪供稱，洪站在區公所門口妨礙動線，且大廳人聲鼎沸，才會拍洪的後肩膀，請他不要站在這邊，洪反而說被打要提告；不知道洪的身分，洪沒戴識別證件也沒有主動表明，不知道他在做什麼，直到被區長找到辦公室，才知道是議員。

陳則供稱，洪健益當時很大聲叫防疫人員「要區長下來」，對防疫人員態度很差，看不下去才出聲說，不要瞧不起防疫人員，這是北投區公所，如果不配合就不要來北投，洪接著就說「你在恐嚇我嗎？」

現場監視器畫面僅有影像沒有收音，區公所門大門有紅龍柱隔出進出方向，參訪團體從左側魚貫進入，洪在左側逆行又站在大門口，倪趨前指著洪，並拍肩頸2下與其對話。

檢察官認為，此活動由里辦公室執行，洪沒說明行使何種職權或法令依據在執行公務，且防疫人員因洪妨害動線，才會要求不要站在門口，難認有公然侮辱或妨害公務之意；陳的部分也無其他證據證明犯公然侮辱和恐嚇罪，全案不起訴處分。

北投 恐嚇 公然侮辱

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