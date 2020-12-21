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23歲籃球隊長與女友遇車禍雙亡 虎科大：震驚不捨
虎尾科大UBA隊長陳姓大學生與蔡姓女大生昨晚在高雄前鎮區發生車禍，不幸死亡，兩人就讀的學校虎尾科技大學第一時間聞訊震驚不捨，校方今天受訪時表示，陳男今年6月畢業，已經找到工作、正在待役，另學校之後會頒發蔡女的榮譽畢業證書。
校方表示，陳是運動績優生，當年以籃球專長就讀虎尾科技大學自動化工程學系，由於當時球隊沒有正式教練，陳一肩扛起球隊領袖重任許久，今年6月畢業的他，還是常返校陪學弟練球、訓練，希望幫助球隊重返一級聯賽，但可惜一場車禍破碎了他的心願。
主任秘書胡智熊說，陳很有禮貌，且人緣很好，在校與老師、同儕相處融洽，每次穿上7號籃球衣上場打球，眾人都能強烈感受到他對籃球的狂熱，今年他與球隊一路征戰至8強賽，雖然最後以1分之差敗北，無緣晉級一級聯賽，但他仍心繫球隊，可望重返榮耀。
胡智熊表示，陳畢業後正在等待服役，仍每天回到學校陪學弟練球，表現認真的陳男其實已獲國內知名企業延攬，計畫服完兵役後進入職場，而陳男女友為同系大四生，日前才剛拍完畢業照，校方之後將頒發榮譽畢業證書；陳男、蔡女雙雙離世的消息讓校內師生萬分不捨，學校已啟動心理輔導機制，幫助大家舒緩壓力和悲傷情緒。
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