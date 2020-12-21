竊賊故布疑陣被識破 南市頒防竊有功獎勵金
台南市警二分局近期破獲多件矚目竊盜案件，巡守第二中隊長王秋明、副中隊長陳明輝今天頒發防竊有功獎勵金，為警察兄弟加油打氣，也感謝員警對社會治安無條件的犧牲付出。
市警二分局南門派出所轄區日前發生民宅竊案，員警運用科技偵查，發現竊嫌將所竊的物品裝在紙箱內，並放置在騎樓後徒步離開，意圖混淆警方偵辦進度，經細心比對，查出趙姓男子涉嫌重大，將全案移送台南地檢署偵辦。
陳明輝得知住處附近的竊盜案在很短的時間內就偵破，感到開心與讚賞，特地到分局致贈破案獎金，鼓勵員警辛勞。巡守中隊長王秋明指出，警二分局轄區治安、交通在分局長許坤田帶領下均保持平穩，讓民眾安心居住有保障，身為中西區居民也與有榮焉；他說，只要警察同仁有需求，將義無反顧、全力支持。
警二分局長許坤田感謝王秋明與陳明輝的加油打氣，他說，市區的勤務原本就繁重，但同仁並未因此而鬆懈，防制犯罪於機先，並偵破多起刑事案件。許坤田也頒感謝，謝謝他們長期對警政的支持與鼓勵。
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