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駕駛失控惹禍 國道一號大小4車連環撞
56歲李姓駕駛今天上午7時許開轎車行經國道一號瑞隆段南向369.8公里處，突然失控往內車道偏移，撞上51歲毛姓駕駛的曳引車及一輛轎車，後方一輛銀色轎車閃避不及又撞上，共造成4車連環車禍，國道警察第五大隊獲報到場處理，所幸無人受傷，詳細車禍原因有待釐清。
據了解，李男當時駕車行駛於減速車道，突然失控往左偏移，撞上外側車道毛男駕駛的曳引車，又撞上內側車道58歲甘姓駕駛的轎車，後方車輛閃避不及，追撞甘男轎車，車禍現場零件散落一地，事故車輛車頭、車尾嚴重凹陷，一度僅剩中線車道可行駛，幸好無人受傷。
國道警察第五大隊表示，本案於上午8點6分全線恢復通車，駕駛人酒測值均為零，確切肇因由大隊交通事故審核人員分析研判並依規定處理。
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