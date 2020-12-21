花蓮開車撞山羌卡保險桿 駕駛一路不覺70公里帶回家

花蓮市一名張姓男子昨天從台南開回花蓮，行經靜浦時感覺有撞到東西，但無異狀未停車查看，到家後發現一隻山羌竟卡在車頭保險桿，長達70公里都沒有掉落，讓張男一家人都很驚訝。山羌已通報縣府農政單位，也交由警方處理。

「哥，我車底卡了一隻山羌！」張男是花蓮市民族里長張東耀的弟弟，由於一家人供奉韓府千歲及虎爺大將軍，趁上周末開車到台南參拜後回花蓮，在靜浦時「感覺有碰到石頭震一下」，不過天色昏暗又下雨，加上撞擊力道不大、也沒聽到巨大撞擊聲而不以為意，直接開回家。

里長張東耀表示，弟弟昨天晚上從台11線返家，晚上7點多到家後，發現山羌竟卡在車頭上，就這樣一路從靜浦開70公里回到花蓮市區，山羌都沒有掉落，認為實在太不可思議。

他說，第一時間先通報農政單位，山羌也給警方處置，認為山羌被卡在車頭帶回家的機率很低，希望牠能跟隨王爺修行。張東耀將此事件貼上臉書，朋友直呼「還好不是撞到水牛！」「剛好卡在你看不到，又不會妨礙你開車的地方」，一路把牠帶回花蓮市區。

由於數量變多，農委會去年已修正「陸域保育類野生動物名錄」，將山羌、台灣獼猴等8種保育類改為一般類，但山羌仍依野生動物保護法規定，不能任意捕殺。