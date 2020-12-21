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竊嫌偷百元舊小瓦斯爐 稱借來加熱回鍋菜警傻眼
台南市新化警分局唪口派出所接獲越南籍民眾報案，餐館內價值近兩百元的舊卡式瓦斯爐被偷1個，員警不因為小案子怠忽，昨天逮捕37歲林姓竊嫌，員警問為何連百元舊卡式爐也要偷，林嫌自稱這兩天天氣變冷，偷來給食物加熱用。
新化警方表示，唪口所員警18日受理陳姓越南籍女子報案，餐飲店卡式瓦斯爐遭竊，報案人稱價值約200元，員警受理後調閱多支路口監視器，發現騎腳踏車竊嫌影像。
昨晚副所長呂俊慶、警員許閎舜巡邏經過新化區豐榮里保生大帝廟涼亭時，眼尖發現與監視器特徵相符37歲林姓竊嫌，出示監視器畫面後，林嫌坦承偷竊，全案依竊盜罪嫌函送偵辦。
分局長歐祖明表示，林嫌是在地人，無業遊手好閒，平日在豐榮里保生大帝廟附近閒晃，連價值不多的卡式瓦斯爐也偷，可見只要有竊取動機，竊取物品價值不分大小，呼籲民眾平日應注意自身財物，如有陌生人於住家附近徘徊應多留意，並做好敦親睦鄰，以防止宵小橫行。
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