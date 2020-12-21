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國2連環5車追撞 男駕駛下車察看被撞死
國道2號西向7公里大竹路段，今天早上5點多，有5輛轎車、小貨車發生連環追撞車禍。26歲余姓駕駛轎車行經國2西向7公里大竹路段，先後遭2次追撞，他下車查看時，第三輛車撞上來，當場被撞成重傷，送醫不治，另3車駕駛受傷，車禍肇事原因將由國道警方調查。
國道警方今早5點55分接獲事故報案，余姓男子在這之前開車行經國2西向7公里大竹路段，與53歲孫姓駕駛的小貨車，先在內側車道發生撞擊，2車在車禍後分別停在內側、中線車道，後方劉姓駕駛轎車閃避不及，追撞余男轎車。
余男遭連續2次撞擊，下車查看，不料陳姓男子駕駛小貨車行經此路段，閃避不及撞上余男及轎車，另1輛雷姓男子駕駛轎車，緊跟著也來不及閃避，情急之下自撞內側護欄。
余男被撞後，彈至車道，身受重傷，消防員據報趕到急救，將他送醫，但仍宣告不治，車禍造成另外4車3人受傷送醫，沒有生命危險。
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