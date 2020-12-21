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虎尾科大情侶機車被撞飛亡 轎車駕駛疑超速10萬交保
虎尾科大畢業的陳姓男子昨晚騎機車載同系學妹蔡姓女友，在高雄前鎮區凱旋四路、瑞田街口遭後方馬自達轎車擦撞，2人噴飛送醫皆死亡；目前遺體暫放國軍高雄總醫院旁的私人葬儀社，檢警今上午進行相驗，並訊問轎車駕駛林姓男子，初判他疑有超速違規，依過失致死罪嫌，命令10萬元交保。
據了解，陳姓男子的父親透過友人轉述，看過行車記錄器後，認為事發地點為T字路口，兒子騎到該處時在靠近外側車道停下來，剛一回頭看，就被後方來車高速撞飛，應不是違規兩段式左轉；對此警方認為涉及關鍵事發經過，還待勘驗相關事證，才能釐清確切肇責。
檢警今天上午到國軍高雄總醫院旁的葬儀社相驗，發現陳姓男子、蔡姓女友因頭、身體等多處重傷，確認是車禍造成，檢察官也於現場開臨時偵查庭，根據相關畫面，初步研判林姓駕駛當時疑超速違規，也未注意車前狀況，恐負有肇事責任。
警方調查，轎車及機車都無酒駕，陳姓男子昨晚6點半載蔡女沿凱旋四路往西，行經瑞田街口時，當時燈號為綠燈，疑要左轉但沒在待轉格，後方林姓男子駕駛的馬自達轎車疑車速過快，閃避不及擦撞，不過林的車速暫無法判定，雙方擦撞的位置也需還原案發現場來釐清。
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