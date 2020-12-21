快訊

花蓮開車撞山羌卡保險桿 駕駛一路不覺70公里帶回家

大量濃煙冒出！旭富製藥廠區中午再爆炸 警義消居民驚恐走避

聽新聞
test
0:00 / 0:00

驚！860公斤柴油桶倒下來 她即時跳開仍淋全身油

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣57歲許姓男子昨晚駕駛小貨車載著白鐵水塔，從福興鄉員鹿路加油站盛滿1000公升柴油，當要駛出時，疑因未繫好，加上路面坡度落差，造成重約860公斤的水塔翻覆，差點壓到一名也在加油的女機車騎士，但柴油傾瀉在她身上，事後雖與被害人和解，但警方仍依道路交通管理處罰條例兩項罰則開罰，最重可罰到2萬7000元。

鹿港警分局福興分駐所長張勝甥表示，許姓男子未依規定把貨物固定好，依道路交通管理處罰條例可處3000元到18000元罰鍰，另他用水塔載運的柴油超過100公升，未規定使用臨時通行證、警示標識及合格的儲油槽，依道交條例可處3000元到9000元罰鍰。將由監理站裁罰。

張勝甥表示，昨晚7點多，專做寺廟燈排生意的許姓男子，為了發電機需要，開著小貨車載著白鐵水塔，到彰鹿路加油站加滿 約2萬元的1000公升祡油，而31歲的莊姓女機車騎士（31歲）也是來加油站加油，兩人都是加好油後，都從加油站路口準備離去。

福興分駐所長張勝甥表示，這起事件發生在昨晚7點多，許姓男子（57歲）因為專做寺廟燈排生意，為了發電機需要，所以開著小貨車載著白鐵桶來加1000公升祡油；而莊姓女機車騎士（31歲）也是來加油站加油，兩人都是加好油之後，準備在加油站路口離去。

張勝甥說，莊女先在加油站出口等候，許男駕駛小貨車經過，可能是因為加油站出口斜坡有高低落差，小貨車上裝滿柴油的水塔傾倒掉落，雖然莊女及時發現，趕緊跳下機車，但柴油傾瀉而出，機車被沖倒，柴油灑滿她全身。

以1000公升柴油的重量加上水塔重量，估計總重量約為860公斤，莊女與鐵桶相差不到10公分，還好她警覺，及時跳開，雖然毫髮無傷，卻也飽受驚嚇。由於許男當場就與莊女和解，莊女決定不提告毀損。

福興消防分隊據報後，趕到現場實施泡沫水線警戒以及道路管制作業，加油站業者自行使用木屑覆蓋並吸附油漬，避免影響人車安全，共費了兩個多小時才清理完畢。

彰化縣許姓男子昨晚駕駛小貨車載著白鐵水塔，盛滿1000公升柴油，疑因未繫好，加上路面坡度落差，造成重約860公斤的水塔翻覆，差點壓到女機車騎士，但柴油全傾瀉而出，水塔也毀損嚴重。圖／民眾提供
彰化縣許姓男子昨晚駕駛小貨車載著白鐵水塔，盛滿1000公升柴油，疑因未繫好，加上路面坡度落差，造成重約860公斤的水塔翻覆，差點壓到女機車騎士，但柴油全傾瀉而出，水塔也毀損嚴重。圖／民眾提供

彰化縣許姓男子昨晚駕駛小貨車載著白鐵水塔，盛滿1000公升柴油，疑因未繫好，加上路面坡度落差，造成重約860公斤的水塔翻覆，差點壓到女機車騎士，但柴油傾瀉在她身上，十分驚險。圖／翻攝自臉書我愛鹿港小鎮
彰化縣許姓男子昨晚駕駛小貨車載著白鐵水塔，盛滿1000公升柴油，疑因未繫好，加上路面坡度落差，造成重約860公斤的水塔翻覆，差點壓到女機車騎士，但柴油傾瀉在她身上，十分驚險。圖／翻攝自臉書我愛鹿港小鎮

彰化縣許姓男子昨晚駕駛小貨車載著白鐵水塔，盛滿1000公升柴油，疑因未繫好，加上路面坡度落差，造成重約860公斤的水塔翻覆，差點壓到女機車騎士，但柴油傾瀉滿地，員警事後協助清理油汙。 圖／民眾提供
彰化縣許姓男子昨晚駕駛小貨車載著白鐵水塔，盛滿1000公升柴油，疑因未繫好，加上路面坡度落差，造成重約860公斤的水塔翻覆，差點壓到女機車騎士，但柴油傾瀉滿地，員警事後協助清理油汙。 圖／民眾提供

彰化縣許姓男子昨晚駕駛小貨車載著白鐵水塔，盛滿1000公升柴油，疑因未繫好，加上路面坡度落差，造成重約860公斤的水塔翻覆，差點壓到女機車騎士，但柴油傾瀉滿地，消防人員事後清理油汙。 圖／民眾提供
彰化縣許姓男子昨晚駕駛小貨車載著白鐵水塔，盛滿1000公升柴油，疑因未繫好，加上路面坡度落差，造成重約860公斤的水塔翻覆，差點壓到女機車騎士，但柴油傾瀉滿地，消防人員事後清理油汙。 圖／民眾提供

彰化縣許姓男子昨晚駕駛小貨車載著白鐵水塔，盛滿1000公升柴油，疑因未繫好，加上路面坡度落差，造成重約860公斤的水塔翻覆，差點壓到女機車騎士，但柴油傾瀉在她身上，十分驚險。圖／翻攝自臉書我愛鹿港小鎮
彰化縣許姓男子昨晚駕駛小貨車載著白鐵水塔，盛滿1000公升柴油，疑因未繫好，加上路面坡度落差，造成重約860公斤的水塔翻覆，差點壓到女機車騎士，但柴油傾瀉在她身上，十分驚險。圖／翻攝自臉書我愛鹿港小鎮

加油站 機車騎士

延伸閱讀

台塑汽柴油21日調漲0.5元 95+無鉛每公升24.7元

下周油價再度上漲 明起汽、柴油價格各調漲0.5元！

女子騎機車到谷關快沒油 谷關派出所馬上變成加油站

下周油價漲幅擴大 估汽油每公升漲0.4～0.5元

相關新聞

花蓮開車撞山羌卡保險桿 駕駛一路不覺70公里帶回家

花蓮市一名張姓男子昨天從台南開回花蓮，行經靜浦時感覺有撞到東西，但無異狀未停車查看，到家後發現一隻山羌竟卡在車頭保險桿，...

太扯！全台低溫父穿超暖帶2歲兒包尿布裸身散步 網友怒了

昨日北台灣體感氣溫僅有10多度，許多民眾走出門都包緊緊，但卻有一名網友昨到新北市4號公園散步時，發現一名男子牽著年約2歲...

竊嫌偷百元舊小瓦斯爐 稱借來加熱回鍋菜警傻眼

台南市新化警分局唪口派出所接獲越南籍民眾報案，餐館內價值近兩百元的舊卡式瓦斯爐被偷1個，員警不因為小案子怠忽，昨天逮捕3...

國2連環5車追撞 男駕駛下車察看被撞死

國道2號西向7公里大竹路段，今天早上5點多，有5輛轎車、小貨車發生連環追撞車禍。26歲余姓駕駛轎車行經國2西向7公里大竹...

虎尾科大情侶機車被撞飛亡 轎車駕駛疑超速10萬交保

虎尾科大畢業的陳姓男子昨晚騎機車載同系學妹蔡姓女友，在高雄前鎮區凱旋四路、瑞田街口遭後方馬自達轎車擦撞，2人噴飛送醫皆死...

驚！860公斤柴油桶倒下來 她即時跳開仍淋全身油

彰化縣57歲許姓男子昨晚駕駛小貨車載著白鐵水塔，從福興鄉員鹿路加油站盛滿1000公升柴油，當要駛出時，疑因未繫好，加上路...

板橋員警阻宮廟繞境衝突被砍 分局長趕赴醫院慰問

新北市板橋某宮廟昨晚繞境發生民眾與廟方交管人員爭吵情形，板橋警方到場維持秩序，結果一名員警在控制場面過程中遭不明物品劃傷...

大重機男撞華江橋墩當場喪命 目擊者：撞那一下很大力

55歲蘇姓男子今晨騎乘重機，沿台北市和平西路三段東往西方向行駛，在行經華江橋欲前往新北市時，因不明原因直接撞上橋墩，蘇男...

台中酒聚親友全武行10警到場壓 2男辱警被逮回

台中市大肚區遊園路洪姓市民昨天下午5時許和7名親友在家聚餐飲酒，未料酒後起口角，有人還扭打在地，鄰居恐生意外報警。烏日警...

影／女護理師被酒駕撞今拔管 母淚訴愛女再也回不了家

台南市立安南醫院21歲鐘姓女護理師本月1日凌晨從醫院下班，騎車返家途中，遭到20歲溫姓男子酒駕汽車撞上，頭部受到重創，經...

UBA虎尾科大隊長抱憾畢業 半年後載學妹女友車禍雙亡

虎尾科大自動化工程系畢業的陳姓男子，與同系小一屆的蔡姓女友，昨晚騎車在高雄前鎮區疑未兩段式左轉，遭後方轎車擦撞，2人送醫...

影／逃逸移工忘我計程車內開生日趴 司機怒送警跳窗逃

台南市1名多元計程車吳姓司機在臉書社團爆料公社貼文，昨天載送外籍移工，「在車上開生日趴砸蛋糕」，致車內一片狼藉，憤而載往...

熱門新聞

旭富全廠燒毀無法生產 大火延燒他廠恐明天才滅得了

旭富火警 估帳務財損8億元、重建時間逾半年

旭富產線全毀重建需6個月 明年首季6億訂單泡湯

太扯！全台低溫父穿超暖帶2歲兒包尿布裸身散步 網友怒了

旭富製藥火警 公司：主要廠區生產線運作中出事

虎科大男生機車載同校女友 疑未待轉遭撞飛兩死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。