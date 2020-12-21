驚！860公斤柴油桶倒下來 她即時跳開仍淋全身油

彰化縣57歲許姓男子昨晚駕駛小貨車載著白鐵水塔，從福興鄉員鹿路加油站盛滿1000公升柴油，當要駛出時，疑因未繫好，加上路面坡度落差，造成重約860公斤的水塔翻覆，差點壓到一名也在加油的女機車騎士，但柴油傾瀉在她身上，事後雖與被害人和解，但警方仍依道路交通管理處罰條例兩項罰則開罰，最重可罰到2萬7000元。

鹿港警分局福興分駐所長張勝甥表示，許姓男子未依規定把貨物固定好，依道路交通管理處罰條例可處3000元到18000元罰鍰，另他用水塔載運的柴油超過100公升，未規定使用臨時通行證、警示標識及合格的儲油槽，依道交條例可處3000元到9000元罰鍰。將由監理站裁罰。

張勝甥表示，昨晚7點多，專做寺廟燈排生意的許姓男子，為了發電機需要，開著小貨車載著白鐵水塔，到彰鹿路加油站加滿 約2萬元的1000公升祡油，而31歲的莊姓女機車騎士（31歲）也是來加油站加油，兩人都是加好油後，都從加油站路口準備離去。

福興分駐所長張勝甥表示，這起事件發生在昨晚7點多，許姓男子（57歲）因為專做寺廟燈排生意，為了發電機需要，所以開著小貨車載著白鐵桶來加1000公升祡油；而莊姓女機車騎士（31歲）也是來加油站加油，兩人都是加好油之後，準備在加油站路口離去。

張勝甥說，莊女先在加油站出口等候，許男駕駛小貨車經過，可能是因為加油站出口斜坡有高低落差，小貨車上裝滿柴油的水塔傾倒掉落，雖然莊女及時發現，趕緊跳下機車，但柴油傾瀉而出，機車被沖倒，柴油灑滿她全身。

以1000公升柴油的重量加上水塔重量，估計總重量約為860公斤，莊女與鐵桶相差不到10公分，還好她警覺，及時跳開，雖然毫髮無傷，卻也飽受驚嚇。由於許男當場就與莊女和解，莊女決定不提告毀損。

福興消防分隊據報後，趕到現場實施泡沫水線警戒以及道路管制作業，加油站業者自行使用木屑覆蓋並吸附油漬，避免影響人車安全，共費了兩個多小時才清理完畢。 彰化縣許姓男子昨晚駕駛小貨車載著白鐵水塔，盛滿1000公升柴油，疑因未繫好，加上路面坡度落差，造成重約860公斤的水塔翻覆，差點壓到女機車騎士，但柴油全傾瀉而出，水塔也毀損嚴重。圖／民眾提供

彰化縣許姓男子昨晚駕駛小貨車載著白鐵水塔，盛滿1000公升柴油，疑因未繫好，加上路面坡度落差，造成重約860公斤的水塔翻覆，差點壓到女機車騎士，但柴油傾瀉在她身上，十分驚險。圖／翻攝自臉書我愛鹿港小鎮

彰化縣許姓男子昨晚駕駛小貨車載著白鐵水塔，盛滿1000公升柴油，疑因未繫好，加上路面坡度落差，造成重約860公斤的水塔翻覆，差點壓到女機車騎士，但柴油傾瀉滿地，員警事後協助清理油汙。 圖／民眾提供

彰化縣許姓男子昨晚駕駛小貨車載著白鐵水塔，盛滿1000公升柴油，疑因未繫好，加上路面坡度落差，造成重約860公斤的水塔翻覆，差點壓到女機車騎士，但柴油傾瀉滿地，消防人員事後清理油汙。 圖／民眾提供