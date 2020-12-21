板橋員警阻宮廟繞境衝突被砍 分局長趕赴醫院慰問

新北市板橋某宮廟昨晚繞境發生民眾與廟方交管人員爭吵情形，板橋警方到場維持秩序，結果一名員警在控制場面過程中遭不明物品劃傷，且因傷及韌帶縫了7針；警方現場查扣到一把西瓜刀，也循線查出4名叫囂男子，但由於4人否認傷害意圖，西瓜刀上也沒驗到血跡，全案以社會秩序維護法移送裁罰。

警方表示，事情發生在昨天晚間9時許，該宮廟繞境隊伍行經板橋區大觀路1段某巷弄，一名觀看繞進的鄭姓男子因不滿廟方交通管理人員口氣，與交管人員發生口角，友人見狀也助陣推擠叫囂。

後來，鄭男見廟方人多，從機車置物箱拿出西瓜刀揮舞壯勢，但隨即被到場防範衝突的員警壓制；警方成功防止衝突發生，但一名巡佐也在壓制過程中受傷，最後因右手韌帶撕裂傷縫了7針，板橋分局長劉炯炫也趕到醫院探視慰問，幸治療後無礙。

事發後，警方在現場查扣到鄭男衝突當下所拿的西瓜刀，也將人帶回派出所調查，並追出趁亂逃跑的陳姓、李姓和周姓3名同夥。經過調查，陳男供稱西瓜刀是他的，李男承認當時身上有帶折疊刀，周男則坦承有推擠叫囂，但3人和鄭男都否認有傷害意圖