大重機男撞華江橋墩當場喪命 目擊者：撞那一下很大力
55歲蘇姓男子今晨騎大型重機車，沿台北市和平西路三段東往西方向行駛，在行經華江橋欲前往新北市時，因不明原因直接撞上橋墩，蘇男連人帶車噴飛，當場傷重不治，警方介入後，正進一步釐清肇事原因。
警方調查，蘇男在今晨2時50分行經和平西路三段，在騎車上華江橋時，高速撞上右側橋墩，他當場連人帶車噴飛，重摔落地；警消獲報到場時，蘇男所騎乘的大型重機已面目全非，蘇則頭骨破裂，明顯死亡，現場交由警方處理。
目擊者說，不確定蘇男為何失控撞上橋墩，但當時目睹過程，只知道「撞那一下蠻大力的，應該當場就過世了」。
警方表示，接獲民眾報案後，救護人員到場判斷，蘇男已傷重不治，警方後續將持續釐清詳細肇因。另呼籲，民眾行駛時需保持高度精神集中、注意前方路況；上、下匝道時，應注意車前狀況及遵守速限規定，以維護自身及他人用路安全。
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