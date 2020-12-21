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UBA虎尾科大隊長抱憾畢業 半年後載學妹女友車禍雙亡

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

虎尾科大自動化工程系畢業的陳姓男子，與同系小一屆的蔡姓女友，昨晚騎車在高雄前鎮區疑未兩段式左轉，遭後方轎車擦撞，2人送醫皆宣告不治；據了解，陳姓男子帶領虎科大參加大專籃球（UBA）二級聯賽，但今年6月攸關升一級的8強賽，最後遭逆轉吞敗。

意外消息傳出後，陳姓男子（23歲）的IG最後一篇貼文，為他跟蔡女合照，不少同學、好友留言哀悼「一路好走」、「下次還要你教我打球」、「只是去另一個沒有痛苦的世界但最帥籃球員，浪漫地牽著女友的手到永恆」。

陳姓男子就讀籃球名校三民家商，大學後也加入虎尾科大校隊，根據UBA網站資料，他身高190公分、體重85公斤，場上位置為前鋒；他2016年入學時，虎科大首度打UBA一級賽事，可惜當年墊底又被降二級；今年最後1年參賽、6月時他身為隊長，率隊闖入二級8強賽面對北市大，他拿下20分，不過最後遭對手逆轉，78比77僅1分吞敗，結束大專籃球生涯，陳也分享到臉書寫下「學生籃球最終戰」。

陳的女友蔡姓女子是小一屆的同系學妹，據指，蔡女家在南投，經營茶廠，臉書上不時分享茶葉採收等近況動態；家屬昨晚得知噩耗趕赴高雄阮綜合醫院，預計今上午檢警進行相驗。

陳姓男子昨晚6點半許騎機車載蔡姓女友，行經高雄前鎮區凱旋四路往西，抵達瑞田街的路口，疑直接左轉，造成後方林姓男子駕駛的馬自達轎車閃避不及擦撞，兩人噴飛倒地，現場散落許多零件碎片，轎車的車頭也凹損、駕駛座氣囊爆開。

陳及蔡女當下都失去生命跡象，分別送醫昨晚皆宣告不治。警方初步調查，當時燈號為綠燈，陳的機車疑從慢車道，沒有依規定待轉、做兩段式左轉，就往左彎，轎車也疑沒有注意車前狀況。

虎科大畢業的陳姓男子（右起）與同系學妹蔡女交往，傳出車禍過世消息，好友湧入留言表達不捨。記者林伯驊／翻攝
虎科大畢業的陳姓男子（右起）與同系學妹蔡女交往，傳出車禍過世消息，好友湧入留言表達不捨。記者林伯驊／翻攝
高雄前鎮區凱旋四路與瑞田街的路口昨晚發生嚴重車禍。記者林伯驊／翻攝
高雄前鎮區凱旋四路與瑞田街的路口昨晚發生嚴重車禍。記者林伯驊／翻攝
陳姓男子昨晚6點半許騎機車載蔡姓女友，行經高雄前鎮區凱旋四路、瑞田街的路口，疑直接左轉發生車禍。記者林伯驊／翻攝
陳姓男子昨晚6點半許騎機車載蔡姓女友，行經高雄前鎮區凱旋四路、瑞田街的路口，疑直接左轉發生車禍。記者林伯驊／翻攝

茶葉 北市

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