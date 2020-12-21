聽新聞
test
0:00 / 0:00
UBA虎尾科大隊長抱憾畢業 半年後載學妹女友車禍雙亡
虎尾科大自動化工程系畢業的陳姓男子，與同系小一屆的蔡姓女友，昨晚騎車在高雄前鎮區疑未兩段式左轉，遭後方轎車擦撞，2人送醫皆宣告不治；據了解，陳姓男子帶領虎科大參加大專籃球（UBA）二級聯賽，但今年6月攸關升一級的8強賽，最後遭逆轉吞敗。
意外消息傳出後，陳姓男子（23歲）的IG最後一篇貼文，為他跟蔡女合照，不少同學、好友留言哀悼「一路好走」、「下次還要你教我打球」、「只是去另一個沒有痛苦的世界但最帥籃球員，浪漫地牽著女友的手到永恆」。
陳姓男子就讀籃球名校三民家商，大學後也加入虎尾科大校隊，根據UBA網站資料，他身高190公分、體重85公斤，場上位置為前鋒；他2016年入學時，虎科大首度打UBA一級賽事，可惜當年墊底又被降二級；今年最後1年參賽、6月時他身為隊長，率隊闖入二級8強賽面對北市大，他拿下20分，不過最後遭對手逆轉，78比77僅1分吞敗，結束大專籃球生涯，陳也分享到臉書寫下「學生籃球最終戰」。
陳的女友蔡姓女子是小一屆的同系學妹，據指，蔡女家在南投，經營茶廠，臉書上不時分享茶葉採收等近況動態；家屬昨晚得知噩耗趕赴高雄阮綜合醫院，預計今上午檢警進行相驗。
陳姓男子昨晚6點半許騎機車載蔡姓女友，行經高雄前鎮區凱旋四路往西，抵達瑞田街的路口，疑直接左轉，造成後方林姓男子駕駛的馬自達轎車閃避不及擦撞，兩人噴飛倒地，現場散落許多零件碎片，轎車的車頭也凹損、駕駛座氣囊爆開。
陳及蔡女當下都失去生命跡象，分別送醫昨晚皆宣告不治。警方初步調查，當時燈號為綠燈，陳的機車疑從慢車道，沒有依規定待轉、做兩段式左轉，就往左彎，轎車也疑沒有注意車前狀況。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言