太扯！全台低溫父穿超暖帶2歲兒包尿布裸身散步 網友怒了

昨日北台灣體感氣溫僅有10多度，許多民眾走出門都包緊緊，但卻有一名網友昨到新北市4號公園散步時，發現一名男子牽著年約2歲兒子走在公園，但男子穿得相當暖和，男童卻全身赤裸、只包尿布，在寒風中顯得相當突兀。照片po上網後，更有當地住戶表示這不是第一次，也有網友痛批，「會不會把小朋友當狗在養」，目前社會局已經介入調查。

照片顯示，男子推著一台載滿雜物的推車，上半身穿著厚重羽絨衣，下半身著長棉褲，但右手牽的男童，卻裸上身、下半身包尿布，令拍下照片的網友驚呼，「還以為看錯，當下應該要報警的。旁邊男子應該是男童老杯，無法理解說是男童不想穿，不然自己去幫他穿」。

照片po上臉書「我是永和人」後，不少附近住戶跳出來表示，「就住在附近，鄰居都知道」、「這位男士常推推車在公園走動，常主動找人聊天大聲招呼每次都笑嘻嘻的，但小孩看起起來就是儀容不整」。

更有網友爆料，有次到四號公園遛狗，該男突然上前說「小姐你的狗怎麼那麼醜阿，是不是雜種...有聽公園的朋友常說這個人不正常，就抱著我的狗離開，我看到這張照片擔心，他會不會把小朋友當狗在養」。還有人表示，該男子曾說「這個弟弟就是有一天某個酒店妹說是他的種，他就接手照顧了」。

不過也有人持不同意見，「小孩看起來一點都不冷的話就好了，為什麼一定要把自己的感受想法加在別人的身上，我女兒這幾天也照樣吵著要穿短袖短裙」、「如果真的是小孩不願意，那真的就算了！我自己的小孩冷得要死，騎車也是怎樣都不肯穿外套」。