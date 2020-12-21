智能障礙老翁倒路旁 台中警民合作查出身分送他回家
一名智能障礙老翁前天獨自外出，走到台中市神岡區疑迷路又體力不支倒路邊，警方獲報到場，正要查老翁身分時，路人認出老翁，指引警方找到老翁家人，警車載他回家。
台中市警局豐原 分局社口派出所前天中午接獲110轉報，神岡區大洲路有一名老人躺在地上，巡邏員警賴佳毅、黃湘芸接獲後立即前往現場協助。
台中市消防局也派救護車到場，救護員將老翁抬上擔架，但老翁口齒不清，無法溝通，老翁也堅持不上救護車，正當警方不知如何找到他家人時，剛好有路過民眾認識老翁，並帶領警方到老翁的家，員警告知老翁弟弟情形後，才知82歲廖姓老翁患有智能障礙，已多次出門散步後無法自己走回家，弟弟也因年紀大無法看顧，老翁這次又在家人不注意情形下，自行出門。
員警說明後，開警車載老翁的弟弟回到現場，老翁看到弟弟，在弟弟陪同下，終於肯聽從警方的指示，坐上巡邏車回家；警方表示，可讓長輩隨身攜帶證件，在他隨身衣物繡上聯絡資訊，或向社會局申請愛心手鍊，以利警方即時提供協助。
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