快訊

台南21歲女護理師被酒駕撞今拔管 母淚訴：愛女再也回不了家

評／故意裝聾耍特權？身為聽覺障礙者，我所經歷的那些事

智能障礙老翁倒路旁 台中警民合作查出身分送他回家

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一名智能障礙老翁前天獨自外出，走到台中市神岡區疑迷路又體力不支倒路邊，警方獲報到場，正要查老翁身分時，路人認出老翁，指引警方找到老翁家人，警車載他回家。

台中市警局豐原 分局社口派出所前天中午接獲110轉報，神岡區大洲路有一名老人躺在地上，巡邏員警賴佳毅、黃湘芸接獲後立即前往現場協助。

台中市消防局也派救護車到場，救護員將老翁抬上擔架，但老翁口齒不清，無法溝通，老翁也堅持不上救護車，正當警方不知如何找到他家人時，剛好有路過民眾認識老翁，並帶領警方到老翁的家，員警告知老翁弟弟情形後，才知82歲廖姓老翁患有智能障礙，已多次出門散步後無法自己走回家，弟弟也因年紀大無法看顧，老翁這次又在家人不注意情形下，自行出門。

員警說明後，開警車載老翁的弟弟回到現場，老翁看到弟弟，在弟弟陪同下，終於肯聽從警方的指示，坐上巡邏車回家；警方表示，可讓長輩隨身攜帶證件，在他隨身衣物繡上聯絡資訊，或向社會局申請愛心手鍊，以利警方即時提供協助。

台中警方和家屬一起到現場，在家屬的陪同下，老翁終於肯搭巡邏車回家。圖／警方提供
台中警方和家屬一起到現場，在家屬的陪同下，老翁終於肯搭巡邏車回家。圖／警方提供
台中警方和家屬一起到現場，在家屬的陪同下，老翁終於肯搭巡邏車回家。圖／警方提供
台中警方和家屬一起到現場，在家屬的陪同下，老翁終於肯搭巡邏車回家。圖／警方提供

老翁 台中市 救護車

延伸閱讀

台灣最美風景是人！嘉義出現排隊捐救護車現象

影／客運當救護車！司機見乘客昏迷 直接開到醫院

影／花蓮東里站90歲老翁重心不穩跌落月台 頭部撕裂傷

老翁想跑馬拉松搭客運到站不下車 臉白冰冷送醫不治

相關新聞

太扯！全台低溫父穿超暖帶2歲兒包尿布裸身散步 網友怒了

昨日北台灣體感氣溫僅有10多度，許多民眾走出門都包緊緊，但卻有一名網友昨到新北市4號公園散步時，發現一名男子牽著年約2歲...

大重機男撞華江橋墩當場喪命 目擊者：撞那一下很大力

55歲蘇姓男子今晨騎乘重機，沿台北市和平西路三段東往西方向行駛，在行經華江橋欲前往新北市時，因不明原因直接撞上橋墩，蘇男...

台中酒聚親友全武行10警到場壓 2男辱警被逮回

台中市大肚區遊園路洪姓市民昨天下午5時許和7名親友在家聚餐飲酒，未料酒後起口角，有人還扭打在地，鄰居恐生意外報警。烏日警...

影／女護理師被酒駕撞今拔管 母淚訴愛女再也回不了家

台南市立安南醫院21歲鐘姓女護理師本月1日凌晨從醫院下班，騎車返家途中，遭到20歲溫姓男子酒駕汽車撞上，頭部受到重創，經...

UBA虎尾科大隊長抱憾畢業 半年後載學妹女友車禍雙亡

虎尾科大自動化工程系畢業的陳姓男子，與同系小一屆的蔡姓女友，昨晚騎車在高雄前鎮區疑未兩段式左轉，遭後方轎車擦撞，2人送醫...

影／逃逸移工忘我計程車內開生日趴 司機怒送警跳窗逃

台南市1名多元計程車吳姓司機在臉書社團爆料公社貼文，昨天載送外籍移工，「在車上開生日趴砸蛋糕」，致車內一片狼藉，憤而載往...

雲林大埤小雞孵化場暗夜起火 看門狗鐵鍊栓住活活燒死

雲林縣大埤鄉北鎮村後庄一家雞舍今晨4時許傳出火警，消防局4點44分獲報後派出8輛消防車、2輛救護車前往搶救，消防人員布水...

引擎冒煙…火燒車

蔣姓男子昨天駕駛十七年車齡的轎車，從濱海公路轉進產業道路前往基隆市湖海路海岸途中，發現引擎室冒煙急忙停車。他打開引擎蓋發...

虎科大男生機車載同校女友 疑未待轉遭撞飛兩死

高雄前鎮區今晚發生擦撞2死車禍！23歲陳姓男大生騎機車載著女友蔡姓女大生，疑直接左轉，造成後方同向轎車閃避不及撞上，兩人...

高雄退休警霧台登山發生意外 疑自摔送醫不治

高市一名李姓退休警員今與跟朋友到屏東縣霧台鄉登山時，廂型車不慎困在山徑中，李男因隨身物品包包遺落在車內，向當地村民馮姓男...

北市仁愛路晚上驚傳火警 一人死亡

台北市仁愛路四段一處11樓民宅晚間發生火警，導致現場一人名男子死亡，另有一女到院前心肺功能休止，緊急送往醫院急救。

影／又有登山客受傷 台中消防救援人員抬男子下山

台中市消防局昨天派人到和平山區救受傷女子，今天又到和平山區抬回受傷男登山客。台中市消防局今晚6點多獲報，和平區馬崙新山線...

熱門新聞

旭富全廠燒毀無法生產 大火延燒他廠恐明天才滅得了

影／旭富製藥工廠大火爆炸 大火濃煙驚人

旭富火警 估帳務財損8億元、重建時間逾半年

旭富產線全毀重建需6個月 明年首季6億訂單泡湯

旭富製藥火警 公司：主要廠區生產線運作中出事

虎科大男生機車載同校女友 疑未待轉遭撞飛兩死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。