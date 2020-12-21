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車困屏東霧台山上 退休警借重機卻疑自摔亡

中央社 / 屏東縣21日電

高雄市苓雅分局退休的李姓員警昨天與朋友到屏東霧台鄉登山，因所駕自小客貨車陷山徑，步行下山途中又借重機返回取車上物品，疑因路況不熟自摔，送醫不治，檢方今天將相驗。

屏東里港警分局表示，58歲的李姓退休員警與林姓友人昨天上午6時許前往霧台鄉登山，駕駛的自小客貨車不慎困陷山徑中，2人原已步行下返村莊想請吊車救援，但李姓退休員警因隨身物品遺落車內，於是向當地馮姓村民借用重機，獨自返回山徑取物但久未返回。

林姓友人報警消搜尋，下午2時許在霧台村伊拉部落山坡的產業道路，發現疑似摔車的李姓退休員警，送醫急救不治。

警方表示，李姓退休員警疑似路況不熟，再加上所騎的重機車是打檔車，可能也因久沒接觸打檔車操作不熟而自摔，檢方今天將相驗。

重機 屏東 高雄市

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