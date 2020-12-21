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影／逃逸移工忘我計程車內開生日趴 司機怒送警跳窗逃
台南市1名多元計程車吳姓司機在臉書社團爆料公社貼文，昨天載送外籍移工，「在車上開生日趴砸蛋糕」，致車內一片狼藉，憤而載往永康分局永康派出所報案，司機下車時坐在後座一人突然從窗戶爬出去逃跑。警方表示，員警協助處理，外籍移工自願賠償吳姓司機現金和解，警方也意外查獲1名失蹤阮姓32歲越南籍移工，依法移送移民署專勤隊偵辦。
警方表示，吳姓司機昨天下午在永康區正南一街搭載5名外籍移工，欲前往中正北路上的越南Pub店慶生，結果卻在搭乘途中砸蛋糕嘻鬧，造成計程車內髒亂不堪，司機出於氣憤將人直接載往永康派出所報案，請求警方協助。
尤其計程車抵達派出所時，1名移工立即跳窗下車拔腿就跑，員警見狀立即徒步追上，跑了約300公尺移工被路過的巡邏員警協助圍捕逮獲，一查是被通報行方不明阮姓越南移工，帶返派出所偵辦。而惹事的外籍移工們願意賠償6000元，作為計程車「清潔費及營業利益損失」。
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