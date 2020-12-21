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助行車嬤城市探險迷途 暖警送不老騎士返家

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

82歲梁姓婦人昨天推著助行車出門散步，因患有失智症又年事已高，才走了1公里就迷途，體力不支坐在路旁發呆，熱心民眾察覺有異協助報警。警方趕到現場時，梁婦一開始還不太願意搭理警方，經過員警耐心和她搏感情，最後從梁婦攜帶的健保卡查出其住家地址，員警熱心將她送返家，平安結束這趟城市探險記。

台中市警三分局東區分駐所警員陳建穎、鄭宗聖，昨上午執行巡邏勤務時，獲報中國醫藥學院東區分院旁疑似有迷失老人需要警方協助，現場1名老婦人獨自坐在路旁停放的助行車上。

員警笑著詢問，「阿嬤，哩賣企兜位？」對於員警的關心，一開始老婦人不太願意搭理，經過員警耐心詢問和她搏感情，她才開口向員警表示，自己從家裡「騎」著這部助行車要出門散步。因梁姓老婦年事已高，加上患有失智症，只能講出隻字片語，無法完整表達自己的意思，幸好她突然想起自己身上有健保卡，讓警方得以透過健保卡查詢到老婦住家地址。

員警連人帶車載梁婦返家後，她方兒子接到社區保全通知，才知道母親偷偷離家，他向警方表示，自己大夜班下班返家後，與母親一起吃完早餐便休息了，沒想到母親竟會獨自推著助行車出門散步，1公里對平常人來說沒什麼，對母親來說也是一段不簡單的旅程，幸虧有熱心民眾和員警協助，才能讓母親平安返家免於發生意外。

只是此時散步還不過癮的梁姓老婦一度還不願意隨兒子返家，員警見狀笑著對她說：「下次要騎車出門一定要跟家人說，今天先回家休息好嗎？」梁姓老婦這才肯乖乖地跟兒子回家，結束這趟城市探險之旅。

82歲梁姓婦人推助行車出門散步，因患有失智症年事已高，才走了1公里就迷途，員警熱心將她送返家，平安結束這趟城市探險記。圖／警方提供
82歲梁姓婦人推助行車出門散步，因患有失智症年事已高，才走了1公里就迷途，員警熱心將她送返家，平安結束這趟城市探險記。圖／警方提供

健保卡 失智症 東區

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