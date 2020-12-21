雲林大埤小雞孵化場暗夜起火 看門狗鐵鍊栓住活活燒死

雲林縣大埤鄉北鎮村後庄一家雞舍今晨4時許傳出火警，消防局4點44分獲報後派出8輛消防車、2輛救護車前往搶救，消防人員布水線搶救後，火勢在一個半小時後完全撲滅，無人員傷亡，但有一犬受困火場、已明顯死亡，起火原因待火調人員調查。

據了解，該雞舍為孵化小雞之雞場，事發當時火勢來的突然又猛烈，導致現場設備迅速延燒，孵化小雞的設備幾乎燃燒殆盡，鐵皮屋建築也遭烈火燒毀。

消防局接獲報案後派遣大埤、斗南、土庫、元長、公園及第一大隊共21名消防人員出勤搶救，於4點58分抵達火警現場，現場由第一大隊副大隊長張哲彬指揮救災，火勢在半小時後獲得控制，6點33分撲滅。