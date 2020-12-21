旭富大火凌晨撲滅延燒4廠 起火點疑配藥廠

桃園市旭富製藥廠昨天大火爆炸，廠區化學高溶性藥原料溶劑洩出，廠房發生大小連環爆炸起火，大火波及近5家工廠，旭富6棟廠房、桃園紙廠、鴻利針織、東陽精機廠房付之一炬，國晟半毀，損失相當慘重，消防局動員全市消防員加入漏夜搶救行動，昨晚9時多進入旭富火場撲滅殘火，其他工廠火場相繼搶救，旭富今天凌晨撲滅火勢，至今天清晨剩下桃園紙廠、鴻利針織進行殘火處理，中午前完全滅火，火調人員預計9時進入火場調查。

桃園市消防局表示，旭富製藥引發大火爆炸，自昨天12時26分起，火勢延燒至相鄰國晟工業、東陽精機、桃園紙廠、鴻利針織及廣倫潔環保5工廠，該局動員全市消防員、義消逾250人漏夜搶救辛苦，旭富率先昨晚9時多人工進入進行殘火處理，直到凌晨撲滅，該廠除門口2棟大樓外，其他6廠房付之一炬。

相鄰受波及工廠，除廣倫潔環保工廠波及小，其他國晟、東陽也在消防員相繼進入人工處理殘火，在今天凌晨前撲滅火勢，桃園紙廠、鴻利2家工廠因都是鐵皮工廠，易燃物火勢壓在底下，至今天凌晨進入使用怪手機具處理殘火，預計今天中午前可完全滅火，不過東陽、桃園紙廠、鴻利房全部付之一炬，國晟廠房半毀，均損失慘重。