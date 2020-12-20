虎科大男生機車載同校女友 疑未待轉遭撞飛兩死

高雄前鎮區今晚發生擦撞2死車禍！23歲陳姓男大生騎機車載著女友蔡姓女大生，疑直接左轉，造成後方同向轎車閃避不及撞上，兩人當場噴飛倒地，消防人員趕抵發現已失去生命跡象，分別送往國軍高雄總醫院、阮綜合醫院搶救，但都宣告不治，家屬獲報已漏夜趕往醫院。

據了解，陳姓男子為高雄人，就讀虎尾科技大學，也身兼籃球校隊隊員，今年還代表學校參加大專籃球二級聯賽，蔡姓女子則為同校的學生，家鄉在南投。

蔡女的雙親得知意外消息後，今晚從南投趕抵高雄阮綜合醫院，在急診室外哀痛不已，蔡母哭到一度無法起身，據轉述，蔡女是陪同男友到高雄參加他祖母的生日。

警方查出，陳姓騎士、轎車林姓駕駛都沒有酒駕，初步研判，機車疑未依規定兩段式左轉、轎車也沒注意車前狀況，才導致機車與轎車碰撞，機車當場慘摔。

陳姓男大生今晚6點半許，騎機車載蔡姓女友，行經高雄前鎮區凱旋四路往西，抵達瑞田街的路口，疑直接左轉，造成後方林姓男子駕駛的馬自達轎車閃避不及，當場擦撞，機車的兩人噴飛倒地；現場掉落大片零件碎片，轎車的車頭也凹損、駕駛座氣囊爆開。