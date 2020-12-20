聽新聞
test
0:00 / 0:00
虎科大男生機車載同校女友 疑未待轉遭撞飛兩死
高雄前鎮區今晚發生擦撞2死車禍！23歲陳姓男大生騎機車載著女友蔡姓女大生，疑直接左轉，造成後方同向轎車閃避不及撞上，兩人當場噴飛倒地，消防人員趕抵發現已失去生命跡象，分別送往國軍高雄總醫院、阮綜合醫院搶救，但都宣告不治，家屬獲報已漏夜趕往醫院。
據了解，陳姓男子為高雄人，就讀虎尾科技大學，也身兼籃球校隊隊員，今年還代表學校參加大專籃球二級聯賽，蔡姓女子則為同校的學生，家鄉在南投。
蔡女的雙親得知意外消息後，今晚從南投趕抵高雄阮綜合醫院，在急診室外哀痛不已，蔡母哭到一度無法起身，據轉述，蔡女是陪同男友到高雄參加他祖母的生日。
警方查出，陳姓騎士、轎車林姓駕駛都沒有酒駕，初步研判，機車疑未依規定兩段式左轉、轎車也沒注意車前狀況，才導致機車與轎車碰撞，機車當場慘摔。
陳姓男大生今晚6點半許，騎機車載蔡姓女友，行經高雄前鎮區凱旋四路往西，抵達瑞田街的路口，疑直接左轉，造成後方林姓男子駕駛的馬自達轎車閃避不及，當場擦撞，機車的兩人噴飛倒地；現場掉落大片零件碎片，轎車的車頭也凹損、駕駛座氣囊爆開。
高市消防局共派出2車4人前往救援，到場發現陳與蔡女都無生命跡象，將陳送往國軍高雄總醫院、蔡女送阮綜合醫院搶救，但陳傷重宣告不治，蔡女也頭頸部多處骨折，8點多宣告死亡。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言