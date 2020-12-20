聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄退休警霧台登山發生意外 疑自摔送醫不治
高市一名李姓退休警員今與跟朋友到屏東縣霧台鄉登山時，廂型車不慎困在山徑中，李男因隨身物品包包遺落在車內，向當地村民馮姓男子借摩托車，獨自返回山徑拿東西，但一直沒有回來，疑因路況不熟發生自摔意外，下午1點5分通報霧台消防隊搜尋，下午近2點發現李男已無生命跡象，送醫急救不治。
58歲李姓男子，8年前從高市苓雅警分局退休，今清晨6點，李姓男子與山友林姓男子，兩人從三地門鄉的三德檢查所入山後，到霧台鄉伊拉部落，在西伊拉山坡產業道路上，廂型車困陷山徑中，兩人原已步行下車返村莊請求吊車救援。 。
途中李姓男子因隨身物品包包遺落車內，向當地村民馮姓男子借機車獨自返回車上，因遲未回來，通報霧台消防分隊搜尋，消防人員在下午1點5分接獲報案，1點38分發現李姓男子，發現時已無生命跡象，送醫急救不治，警方已通知家屬，明報請檢方相驗。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言