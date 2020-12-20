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高雄退休警霧台登山發生意外 疑自摔送醫不治

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

高市一名李姓退休警員今與跟朋友到屏東縣霧台鄉登山時，廂型車不慎困在山徑中，李男因隨身物品包包遺落在車內，向當地村民馮姓男子借摩托車，獨自返回山徑拿東西，但一直沒有回來，疑因路況不熟發生自摔意外，下午1點5分通報霧台消防隊搜尋，下午近2點發現李男已無生命跡象，送醫急救不治。

58歲李姓男子，8年前從高市苓雅警分局退休，今清晨6點，李姓男子與山友林姓男子，兩人從三地門鄉的三德檢查所入山後，到霧台鄉伊拉部落，在西伊拉山坡產業道路上，廂型車困陷山徑中，兩人原已步行下車返村莊請求吊車救援。 。

途中李姓男子因隨身物品包包遺落車內，向當地村民馮姓男子借機車獨自返回車上，因遲未回來，通報霧台消防分隊搜尋，消防人員在下午1點5分接獲報案，1點38分發現李姓男子，發現時已無生命跡象，送醫急救不治，警方已通知家屬，明報請檢方相驗。

高市退休警李姓男子今跟朋友到屏東霧台登山，廂型車不慎困在山徑中，李因包包遺落車內，向村民借摩托車，獨自返回山徑拿東西時，疑發生自摔意外，送醫不治。記者劉星君／翻攝
高市退休警李姓男子今跟朋友到屏東霧台登山，廂型車不慎困在山徑中，李因包包遺落車內，向村民借摩托車，獨自返回山徑拿東西時，疑發生自摔意外，送醫不治。記者劉星君／翻攝
高市退休警李姓男子今跟朋友到屏東霧台登山，廂型車不慎困在山徑中，李因包包遺落車內，向村民借摩托車，獨自返回山徑拿東西時，疑發生自摔意外，送醫不治。記者劉星君／翻攝
高市退休警李姓男子今跟朋友到屏東霧台登山，廂型車不慎困在山徑中，李因包包遺落車內，向村民借摩托車，獨自返回山徑拿東西時，疑發生自摔意外，送醫不治。記者劉星君／翻攝
高市退休警李姓男子今跟朋友到屏東霧台登山，廂型車不慎困在山徑中，李因包包遺落車內，向村民借摩托車，獨自返回山徑拿東西時，疑發生自摔意外，送醫不治。記者劉星君／翻攝
高市退休警李姓男子今跟朋友到屏東霧台登山，廂型車不慎困在山徑中，李因包包遺落車內，向村民借摩托車，獨自返回山徑拿東西時，疑發生自摔意外，送醫不治。記者劉星君／翻攝

屏東縣 山友

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