影／又有登山客受傷 台中消防救援人員抬男子下山

台中市消防局昨天派人到和平山區救受傷女子，今天又到和平山區抬回受傷男登山客。台中市消防局今晚6點多獲報，和平區馬崙新山線步道1公里處有登山客受傷。

消防局派谷關、和平分隊，出動消防車2輛、救護車1輛、人員7名，由分隊長曾伯皓帶隊前往。

報案人表示，有1名山友不慎滑落斜坡，已將傷者拉上步道旁，但傷者右腳踝疼痛、無法行走，請消防局派員協助救援。

現場是一行5人登山隊伍，受傷男子體重約70公斤，意識清楚。今晚7點，林務局麗陽工作站回報，將支援1名人員協助搜救。

晚上8點多，搜救人員回報，傷者是跌落深約2公尺斜坡，搜救人員已接觸患者，並協助傷者脫困，50歲男子右腳扭傷、意識清楚，準備往登山口方向下撤。晚上8點58分，搜救人員已協助抬傷者下撤至登山口，男子表示拒絕送醫。