小心電信詐騙 刑事局籲催繳費不會連線客服檢警

刑事局今天指出，統計1月至12月13日間受理假冒機構詐騙案有996件，其中歹徒冒用中華電信語音催繳電信費後再連線檢警案占近9成，提醒民眾類似電話絕不會轉客服人員或檢警。

刑事局今天發布新聞稿表示，統計今年1月迄12月13日止，警察機關受理假冒機構（公務員）案共996件，數量占所有詐欺案件數的第5名。

其中，歹徒冒用中華電信語音催繳電信費，再轉接假冒的165反詐騙平台、警察、地檢察等機關就占89%，假冒健保局人員假稱健保卡遭他人盜用為11%。

刑事局指出，上述案件歹徒共通話術，均為按9或165轉接客服人員，再由冒牌服務人員或警察人員套問被害人姓名及身分證資料。

再用「個人資料遭歹徒冒用」、「危及存款帳戶安全」或「涉嫌人頭戶洗錢犯罪」等嚴重事由虛張聲勢，並以保護存款安全或帳戶監管為由，騙取「帳號」、「密碼」交給詐騙車手提領。

刑事局指出，台北市1名50歲林姓家管婦女近日在家接獲中華電信語音催繳電信費通知，稱她再不繳納將進行斷話，若有問題可撥9轉接服務人員，林女轉撥後就與1名男客服員通話，對方稱她名下有1個遭他人冒用身分所辦理的手機門號且積欠電信費用。

這名假冒的男客服員隨後把電話轉接給偽稱刑事局刑警，並稱冒用林女身分者已使用其銀行帳戶作為詐欺、洗錢工具；緊接著電話又轉到假地檢署檢察官，告知林女為證明清白，檢方須監管林女銀行帳戶。

誤信的林女便將存摺、金融卡及密碼裝進牛皮紙袋並放置住家1樓外，返家不久就收到銀行通知帳戶遭歹徒使用ATM提領4次，財損新台幣10萬1000元。

刑事局提醒，此類遭假冒機構（公務員）手法詐騙案主要鎖定50至70歲間族群，歹徒利用年長者不諳司法程序、金融機構運作機制，以及害怕牽涉官司訴訟的弱點，多於家中年輕成員午前往上班之際行騙。

刑事局呼籲民眾務必提高警覺，且電信公司催繳語音僅會通知欠費電話號碼、月份及金額後即掛斷，絕不會轉客服人員或檢警機關。

刑事局表示，其它詐騙案件，排名第1名到第4名分別為假網拍詐騙、解除ATM分期付款詐騙、假投資詐騙及「猜猜我是誰」。