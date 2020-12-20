影／慈濟志工一車4人抄捷徑 車尾遭列車撞上險翻覆

台鐵平溪線一列區間車今天上午通過菁桐往平溪路段，陳姓男子駕駛轎車疑路況不熟，誤闖軌道區想駛入對面的產業道路時，車尾遭列車碰撞並衝向軌側邊坡，車內4名慈濟志工均未受傷。這起事故除造成當次列車延誤，另有2班列車停駛，1個多小時後恢復正常行車。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心上午11點20分接獲報案，平溪區石筍尖台鐵軌道區發生事故，消防人員到場發現轎車內4人都已下車，沒有受傷。區間車約40名乘客也下車，改步行前往平溪火車站。

台鐵表示，4717次區間車上午11點19分行經平溪指標K12+320路段，有轎車從公路侵入路線遭列車撞上。鐵路警察局人員到場蒐證處理後，中午12點32分放行，其間行駛菁桐──猴硐間的4721次、4722次列車停駛。