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影／邱男中橫失蹤40天獲救 家屬今再捐錢給民間救難單位

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

新竹市37歲邱姓男子上月6日騎機車闖入中橫公路便道管制路段，在谷關跳崖後失蹤40天，15日深夜被當地獵人發現，40天後奇蹟獲救，邱的家人今天到谷關，向所有協助搜救的單位致謝，也以邱男名義捐錢給民間救難單位，添購救援裝備。

邱男的姊姊和父親今天到谷關派出所前，向每個搜救單位致謝，送禮盒和紅包，邱男的姊姊說，搜救人員盡心盡力搜救她弟弟，她特地到谷關向大家道謝，說「辛苦了」，她表示，大家都不放棄搜救她弟弟，因此今天以弟弟名義捐贈民間救難團體增購裝備。

邱的家屬當時公布要懸賞50萬元，日前也親自送賞金到谷關，泰雅族獵人楊東波的果園，感謝他的救命之恩；邱男的姊姊向警察致謝也道歉，因為她曾因心急告谷關派出所長王繼生瀆職，她多次說，「所長對不起，謝謝你，辛苦你們了」，谷關派出所長王繼生說，「收到了」。

邱男騎車在中橫公路落谷失蹤40天，日前獲救，他家人今天到谷關，向搜救單位致謝。記者游振昇／翻攝
邱男騎車在中橫公路落谷失蹤40天，日前獲救，他家人今天到谷關，向搜救單位致謝。記者游振昇／翻攝
邱男騎車在中橫公路落谷失蹤40天，日前獲救，他家人今天到谷關，向搜救單位致謝。記者游振昇／翻攝
邱男騎車在中橫公路落谷失蹤40天，日前獲救，他家人今天到谷關，向搜救單位致謝。記者游振昇／翻攝

中橫公路 警察 新竹

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