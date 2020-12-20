影／邱男中橫失蹤40天獲救 家屬今再捐錢給民間救難單位

新竹市37歲邱姓男子上月6日騎機車闖入中橫公路便道管制路段，在谷關跳崖後失蹤40天，15日深夜被當地獵人發現，40天後奇蹟獲救，邱的家人今天到谷關，向所有協助搜救的單位致謝，也以邱男名義捐錢給民間救難單位，添購救援裝備。

邱男的姊姊和父親今天到谷關派出所前，向每個搜救單位致謝，送禮盒和紅包，邱男的姊姊說，搜救人員盡心盡力搜救她弟弟，她特地到谷關向大家道謝，說「辛苦了」，她表示，大家都不放棄搜救她弟弟，因此今天以弟弟名義捐贈民間救難團體增購裝備。