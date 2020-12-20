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影／旭富製藥爆炸2員工察看燒傷 居民：巨響像炸彈攻擊
桃園市旭富製藥廠爆炸起火，風勢助漲下，大火燒3層樓，火勢濃煙猛烈，附近居民形容「聽到爆炸聲，好像炸彈攻擊」，消防局動員警消上百人及消防車輛數10車全力搶救，2人受傷送醫急救，附近幾間工廠受到波及，火勢尚未撲滅，消防員全面警戒。
旭富製藥廠工廠地上5層樓，起火層擴及3層樓，由於裡面還有一個最大儲槽，幸未波及，消防員全力防範中，十分緊張嚇人。
附近王姓居民表示，當時突然聽到「轟」一聲巨大爆大聲響後，接著幾次小爆炸聲，大火、煙黑色濃煙直衝天空，十分嚇人。
桃園市消防員表示，旭富製藥廠今天休假沒有上班，儲槽突然爆炸，當時徐姓員工和1名外籍移工，聽到爆炸聲跑出宿舍查看，遭爆炸儲槽飛來的大火碎裂物波及受傷，目前送醫緊急中。
消防局第三大隊長殷明坤表示，旭富製藥廠突然起火爆炸，廠內許多化學物品，工廠所有廠區均受爆炸波及，警消動員200人及數10輛防車灌救，由於廠內有清潔、高溶性化學溶劑十分危險，目前尚未撲滅火勢，2名員工受傷送醫急救。
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