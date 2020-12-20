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桃機附近旭富藥廠火警2男受傷送醫 未影響飛機起降
桃園市政府消防局今天中午12時14分左右接獲報案，位在蘆竹區的旭富藥廠失火，截至下午2時仍在搶救，已知2人受傷送醫，現場濃煙密布，但鄰近的桃園機場航班起降未受影響。
消防局表示，在接獲報案後，立即派出76名消防人員76名、28輛消防車及2輛救護車前往搶救，現場是1棟地上5層的建築物，起火處位於第3層，隊員們在抵達現場後立即佈水線進行搶救，並持續調查現場是否有危險物品。
根據消防局的初步調查，有2名男子在這場火警中受傷，其中一名30歲的男子有80%三度燙傷，至於另一名40歲徐姓男子，右手掌一度燙傷，燙傷面積約1%，兩人目前都送長庚醫院救治中。
雖然火場鄰近桃園國際機場，但初步了解並沒有影響機場的飛機起降，消防局除了橫向聯繫警察局、台電、台水、環保局、北區環境事故專業技術小組外，也呼籲民眾及車輛，現場仍在搶救當中請不要靠近。
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