影／行人闖紅燈致騎士自摔 行人罰300、騎士罰3600

行人帶斑馬線上有絕對的路權，稱為「行人帝王條款」。昨天有女子疑闖紅燈，致機車騎士自摔，經臉書社群「八卦村_行車紀錄器影片上傳中心」po文，轄區台中市警二分局今天表示未接獲報案，但觀看影片後，指出「女子雖然闖紅燈，但她在斑馬線上，還是有絕對的路權」，僅可處新台幣300元罰款，而受傷騎士未禮行人，最高可罰新台幣3600元。

警方表示，依據道路交通管理處罰條例第78條規宣「行人不依標誌、標線號誌指示」，可處300元罰鍰，這是「行人帝王條款」對行人的保障；而「車輛行經行人穿越道，不暫停讓行人先行通過者」，可處1200元，最高可至3600元罰鍰，是行人罰則的12倍。

臉書社群「八卦村_行車紀錄器影片上傳中心」昨po出，台中市北區三民路與育才街口昨發生交通事故，有一女子疑闖紅燈，致機車騎士閃避不及，自摔在三民路上。