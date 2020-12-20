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影／高雄男登南投林道墜谷 14人搜救隊馳援救人

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

高雄市一支4人登山隊昨赴信義鄉林道登山，蔡姓男子途中偏離步道不慎墜谷受傷，因不確定地點僅知在登山口步行約1小時處，透過電話向隊友通報，向外求援，南投縣消防局集結搜救隊馳援，今凌晨順利尋獲蔡，並將其送醫，性命無礙。

據瞭解，這支高雄市4人登山隊昨赴信義鄉新鄉山區林道登山健行，上午7時從新鄉油杉崙林道入山後，原定在今天下午3時下山，未料隊上60歲蔡姓隊員疑因不熟路況又沒跟上隊伍，而偏離步道且不慎墜谷，因此通報隊友且向外求援。

南投縣消防局指出，昨下午4時許接到陳姓山友報案，指稱隊上蔡姓隊員落隊，自述因偏離步道不慎墜谷，但不知所處位置，但有自訂座標點，事故點則約在距登山口步行約一小時，陳則會至登山口協助引入山，當下隨即通報第三大隊處置。

南投縣消防局第三大隊表示，受理後即依待救者自訂座標及了解相關訊息後，並派遣該轄玉山分隊號召消防4人、義消10人組成4車14人的搜救隊，並攜帶相關救援器材及繩索馳往登山口，隨報案人引導前往疑似事故點附近搜救。

而因抵達疑似摔落點已傍晚6時許，夜間視線不良，山林無明顯路徑崎嶇難行，增加救援難度，第一次在疑似摔落點下方搜尋未果，待救者移自行移動致座標偏移，重新定位修正路線後下切，以聲辨位聽到搜救者呼救聲，持續搜索受困位置。

搜救人員說，昨天晚上約10時許找到蔡姓待救者上方處，且可與其喊話溝通，唯地勢陡峭仍需以繩索下降方式靠近，經用繩索架設下降100米，總算在10時36分左右接觸到蔡，經初步檢傷確認其除肢體疼痛，性命無虞後執行協助脫困。

南投縣消防局則表示，因受困地點距架設點上方平台位置達百米，採繩索上登救援，歷經1個多小時，今凌晨12時許將其救起後，連夜協助他步行下撤，今凌晨3時許抵達登山口後將其送醫，所幸性命無礙，順利完成此次救援任務。

高雄市蔡姓男子登南投縣信義林道不慎墜谷，當地消防、義消組搜救隊馳援救人。圖／南投縣消防局提供
高雄市蔡姓男子登南投縣信義林道不慎墜谷，當地消防、義消組搜救隊馳援救人。圖／南投縣消防局提供
高雄市蔡姓男子登南投縣信義林道不慎墜谷，當地消防、義消組搜救隊馳援救人。圖／南投縣消防局提供
高雄市蔡姓男子登南投縣信義林道不慎墜谷，當地消防、義消組搜救隊馳援救人。圖／南投縣消防局提供
高雄市蔡姓男子登南投縣信義林道不慎墜谷，當地消防、義消組搜救隊馳援救人。圖／南投縣消防局提供
高雄市蔡姓男子登南投縣信義林道不慎墜谷，當地消防、義消組搜救隊馳援救人。圖／南投縣消防局提供

事故 高雄市 山友

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