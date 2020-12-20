影／59歲男見她上別人車氣炸 一路逼車卻遭否認交往

高雄59歲王姓男子疑與54歲楊女有感情糾紛，今天凌晨王見她出門後坐上另名男子休旅車，涉尾隨從三民區正義路附近到苓雅區四維二路，途中還逼車攔停；警方獲報趕抵，王供稱，他和楊女曾交往，但楊女卻直接否認有感情關係，警只好先將3人帶回，擬依社維法對王姓男子裁罰。

警方調查，王姓男子、楊女幾年前透過朋友牽線認識，王稱兩人交往1、2年為情侶關係，質疑她已另結新歡，楊女否認有感情，她還指控王之前就多次到她住處外守候，堅持要找她，並跟隨在後；雙方說法差異極大，警方也難以釐清關係，懷疑恐存在感情糾紛。

今天凌晨12點多，王姓男子駕駛賓士車在三民區正義路上，目擊楊女出門後，坐進李姓男子駕駛的TOYOTA休旅車，於是一路尾隨逼車，企圖攔下該車，導致休旅車疑不慎撞路邊的護欄，右車身受損。

休旅車不願配合停下來，約12點27分許，兩車行經苓雅區四維二路與廣東一街口，李姓男子忍不住打110報案，苓雅警分局快打警網趕抵，王姓男子大喊「我要找車上那個人（指楊女）啦」，員警見雙方情緒激動、有咆哮，便把2車3人都帶返苓雅分局凱旋路派出所。