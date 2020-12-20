聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／59歲男見她上別人車氣炸 一路逼車卻遭否認交往
高雄59歲王姓男子疑與54歲楊女有感情糾紛，今天凌晨王見她出門後坐上另名男子休旅車，涉尾隨從三民區正義路附近到苓雅區四維二路，途中還逼車攔停；警方獲報趕抵，王供稱，他和楊女曾交往，但楊女卻直接否認有感情關係，警只好先將3人帶回，擬依社維法對王姓男子裁罰。
警方調查，王姓男子、楊女幾年前透過朋友牽線認識，王稱兩人交往1、2年為情侶關係，質疑她已另結新歡，楊女否認有感情，她還指控王之前就多次到她住處外守候，堅持要找她，並跟隨在後；雙方說法差異極大，警方也難以釐清關係，懷疑恐存在感情糾紛。
今天凌晨12點多，王姓男子駕駛賓士車在三民區正義路上，目擊楊女出門後，坐進李姓男子駕駛的TOYOTA休旅車，於是一路尾隨逼車，企圖攔下該車，導致休旅車疑不慎撞路邊的護欄，右車身受損。
休旅車不願配合停下來，約12點27分許，兩車行經苓雅區四維二路與廣東一街口，李姓男子忍不住打110報案，苓雅警分局快打警網趕抵，王姓男子大喊「我要找車上那個人（指楊女）啦」，員警見雙方情緒激動、有咆哮，便把2車3人都帶返苓雅分局凱旋路派出所。
李姓男子、楊女表示對於車損、攔車行為都不願追究，但警方認為，楊女已明確告知不要糾纏，王姓男子尾隨行為已違反社會秩序維護法第89條2款無正當理由跟追他人，將依法裁處。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言