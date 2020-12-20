改善交通安全 高市20日起展開12天交通大執法

取締增、事故減，高雄市宣布持續推動交通大執法，20日起至31日為期12天，執行「高雄市交通大執法」勤務，警方將針對「超速駕駛」、「路口不停讓行人」、「酒後駕車」、「行人違規穿越馬路」4大重點項目加強取締。

高雄市政府今年跨局處推動「事故防制行動」，交通工程、執法監理及教育宣導多管齊下，為有效防制道路交通事故案件發生，高市府宣布持續展開「高雄市交通大執法」勤務。

據交通局統計，依據國外實務數據顯示，取締件數提升1成時，交通事故有明顯下降趨勢； 12月至今連續發生2件酒駕致死車禍，且高雄市自撞事故比例較其他縣市高，推測可能原因道路大且筆直，致使超速失控案件頻傳，因此將超速駕駛列入此次大執法重點。

交通局長張淑娟強調，執法只是手段，安全才是目的，尤其年關將近，希望每一個市民皆可以平安過年，盼駕駛人和行人共同遵守規範。