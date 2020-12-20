影／17年老車上路冒煙... 接著竄出火舌吞噬全車

蔣姓男子今早開車從北部濱海公路轉進產業道路，開向基隆市湖海路途中看到車頭冒煙，下車打開引擎蓋發現內部起火。蔣取水試圖滅火，但火勢一發不可收拾，整車被燒到幾乎全毀。消防局獲報派人趕赴現場將火撲滅，未造成人員傷亡或波及他車。

基隆市「119」救災救護指揮中心上午10點13分接獲報案，從台2線北部濱海公路往大武崙海岸的產業道路，發生火燒車且火勢猛烈。消防局調派安樂消防分隊出動3車、7人前往救援，射水將火撲滅。

蔣姓男子說，發生事故的轎車車齡17年，上午他從金山開往基隆由公司承包的工地上班時，看到引擎室冒出白煙，趕緊停靠路旁查看。發現起火取水試圖搶救時，火勢變大無法撲滅，只好在一旁等候消防隊員來救援。