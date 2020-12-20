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皮夾放過世曾祖母唯一照片 他遺失路中急找警求助
苗栗縣一名林姓男子日前行經新竹縣時，中途停下車在芎林鄉文德路上一間超商買東西，未料買完東西後不小心粗心將皮夾放在擋風玻璃上忘了拿，等到想起時皮夾已不知所蹤，因皮夾內有過世曾祖母唯一的照片，讓他焦急不已，立即報警尋求協助，所幸在警方沿線搜索半小時後，就在路上尋獲皮夾，失而復得珍貴照片也讓他頻頻向警方道謝。
橫山警分局芎林分駐所警員郭典穎指出，10日晚間9點多時接到林男的報案電話，林男語氣緊張的表示皮夾掉了，裡面有僅存的曾祖母照片，對他來說非常重要，拜託警方協助尋找，他也馬上從國道3號返回芎林。
原來林男當天開車要上國道3號時，先到文德路的超商購物，因購買東西數量多，開車門放物品時就先將皮夾放在車前擋風玻璃上，放完東西後卻忘了拿，直接將車開走，等到想起時已來不及，皮夾可能掉在路上。
警方獲報後，立即通報線上巡邏警員李承祐、黃俊瑋，而著林男所說的行經路線沿線搜尋，果然在文德路往富林路口發現皮夾掉落在路中央，確認是林男所有，且皮夾內容物完好無缺，警方立即告知林男這個好消息，並請他到分駐所領回。
林男到分駐所後，第一時間就是先確認珍藏的照片是否還在，他表示，這張照片是過世的曾祖母唯一留存下來的紀念照片，對他而言有非常特殊的意義，能失而復得，非常感謝警方協助。
警方也提醒，民眾若在路上遺失物品，切勿一面開車、一邊視線低垂搜尋，以免分心發生追撞等交通事故。
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