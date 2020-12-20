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弱勢毛孩子天使！ 「小哥」費玉清再捐100萬

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

知名歌手費玉清從歌壇引退，仍然持續低調行善。台灣動物緊急救援小組所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」，今天收到費玉清透過經紀人捐款100萬元，將幫助全台灣2萬隻的弱勢流浪貓狗溫飽過年。

費玉清長期關注弱勢團體，且非常愛護小動物，曾因愛犬過世太過傷心，不敢再養狗。近年將對小動物的愛轉向關注國內流浪動物，每年都默默捐出數百萬元幫助台灣多個流浪動物相關團體，今年再次低調捐款。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，「小哥」費玉清從2014年起持續捐助「台灣貓狗聯合勸募平台」，累積捐款已超過500萬元。除了每年的固定捐獻之外，在2015年結束「鄧麗君虛擬人紀念音樂會」後，又低調透過鄧麗君紀念基金會，捐款80萬元給台灣動物緊急救援小組。

台灣動物緊急救援小組所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台，是為了讓全台灣無家可歸或在弱勢私人貓狗收容所的的毛孩子過得溫飽，長期在網路上募集愛心、團購飼料進行助糧行動，目前每個月都固定捐出超過300萬元的飼料，分送全台逾120個弱勢貓狗收容園區，有近2萬隻貓狗受惠。

倪京台說，費玉清長久以來就以愛護動物聞名，許多網友都讚「小哥真是弱勢毛孩子天使！」

台灣動物緊急救援小組所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」，收到費玉清透過經紀人捐款100萬元，將幫助全台灣2萬隻的弱勢流浪貓狗溫飽過年。圖／台灣動物緊急救援小組提供
台灣動物緊急救援小組所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」，收到費玉清透過經紀人捐款100萬元，將幫助全台灣2萬隻的弱勢流浪貓狗溫飽過年。圖／台灣動物緊急救援小組提供

捐款 流浪動物

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