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退休一周就送醫 南科管理局前局長鞠躬盡瘁今病故

聯合報 / 記者謝進盛/台南即時報導

科技部南科管理局前局長林威呈因健康因素上月2日提前退休，今天凌晨近3點病故於成大醫院，享年62歲，家屬正處理後事中。業界感慨，一個幾乎無負評的好公務人員，退休一周隨即被推進醫院，為國家科技發展鞠躬盡瘁到最後一刻，真的是國家的損失。

被南科園區廠商及管理局同仁稱為「威哥」的林威呈，沒官架子，他是嘉義縣竹崎鄉人，淡江大學機械系畢業，長榮大學職業安全與衛生系碩士，原在台北市政府任公職，民國86年因受到一則廣告觸動，希望多陪伴父親，請調到剛成立竹科管理局南科籌備處，林可說是「南科一期」元老。

草創階段，林威呈常與南科管理局多位同仁，每周從台南通勤到竹科取經、擷取管理園區及服務廠商經驗，歷任技正、組長、副局長及中科管理局副局長等職，於104年1月15日年升任南科管理局局長。

林威呈出身基層，行事接地氣，在學界或地方人緣俱佳，爽朗笑容是其金字招牌，更讓不少人感念；民國104年11月5日深夜10點半太陽能大廠茂迪科技傳出火警，林威呈單槍匹馬輕便休閒服涼鞋直奔廠區外關心救火情形，直到凌晨確認無人傷亡才離去，翌日一早又準時出現在辦公室。

被外界認為好好先生的林威呈，也有其在專業堅持不妥協一面；幾年前為爭取台積電5奈米、3奈米在南科設廠，不惜得罪環保人士，當時與時任台南市長、現任副總統賴清德密切合作，解決水、電及相關公共設施需求，最後讓台積電放心將最先進製程放在南科，帶動南科最近一年蓬勃發展，當時林威呈就興奮向記者說，「可以向台南鄉親交代了！」

「威哥，真的拚到最後一刻！」南科管理局說，林威呈是在去年10月健檢時發現罹患直腸癌第四期，當時癌細胞已擴散轉移至全身淋巴，林接受化療，出院後又立即投入工作，最近半年身體轉趨惡化，9月還北上立法院奔波，直到上月2日退休，不到一周健康再度惡化，最後住進成大安寧病房。

南科管理局前局長長林威呈今凌晨病故，圖為林威呈今年2月前往台中大甲鎮瀾宮，出席南科管理局與廟方合作無人機群飛記者會受訪情形。圖／南科管理局提供
南科管理局前局長長林威呈今凌晨病故，圖為林威呈今年2月前往台中大甲鎮瀾宮，出席南科管理局與廟方合作無人機群飛記者會受訪情形。圖／南科管理局提供
上月出刊的南科管理局刊物「南科簡訊」，封面曾刊載林威呈退休。圖／南科管理局提供
上月出刊的南科管理局刊物「南科簡訊」，封面曾刊載林威呈退休。圖／南科管理局提供

南科 成大醫院 台積電

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