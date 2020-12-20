首屆SMC運動賽事醫學冠軍賽 桃園消防包辦所有獎項
彰化基督教醫院國際培訓中心昨天舉辦第一屆SMC( Sports event Medical Control)運動賽事醫學冠軍賽，桃園市消防局共有4組選手與醫師們組隊參賽，在全國各地消防與醫護菁英參賽隊伍環伺下，包辦冠亞季軍。
此賽事中，蘆竹分隊朱俊霖、李智玄與救護義消大隊長蕭雅文醫師(桃園醫院災難醫學科主任)奪冠；三民分隊楊尚樵與兩位桃園醫院住院醫師陳佑祥、許琬聆奪得亞軍；三民分隊洪凌堯、張詠翔及醫療指導醫師陳承彬拿下季軍；另尚有中壢分隊許育豪以與桃園醫院住院醫師范義瑋、林孟衡，雖未進入前三名，表現依舊不凡。
救護義消大隊長蕭雅文醫師表示，近年來運動賽事盛行，場上運動員及觀賽民眾的安全是全民關心的重要議題。為推動同好參與運動賽事醫學，急診醫學會特別邀請醫院內的醫護人員與到院前救護技術員共同參與，救護情境包含格鬥、賽車及馬拉松等賽事，比賽內容涵蓋背景知識、影片判讀及現場醫療演練。
消防局長謝呂泉表示，此次參賽選手除了磨練救護技術，也希望利用競賽壓力訓練自身抗壓性，在面對真正勤務時皆能迎刃而解，未來也將鼓勵同仁多參與類似競賽，持續強化救護能力。本局同仁能在第一屆比賽中包辦前三名，證明在賽事救護領域的專業，值得嘉許。
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