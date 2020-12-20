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疑路況不熟 中市白色賓士雙門跑車半夜自撞分隔島

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

因25歲歐姓男子今天凌晨駕駛白色賓士跑車AMG GT-S，由中市篤信街右轉台灣大道，疑因路況不熟悉路況，致車頭撞分隔島，整輛車飛向對向車道，車內安全氣囊爆破、機油外洩、車牌也掉落，所幸歐男未受傷，肇事原因由台中市警一分局釐清中。

據瞭解，賓士AMG GT-S於2015年在台灣剛推出時要價近800萬元。歐男因長期住在外地，對中市西區路況不熟悉，才會自撞分隔島肇事。中市警一分局員警，今天凌晨2時24分，接獲報案在西區台灣大道與篤信街口有交通事故發生，警方前往經茄苳腳公車站前，查出歐男(25歲) 沿篤信街右轉臺灣大道往英才路行駛，其車輛左前車頭碰撞臺灣大道快、慢車道分隔島肇事。

員警查出，本案無人受傷，歐姓駕駛人經酒精測試其酒測值為零，全案依交通事故處理程序，轉交通警察大隊分析研判進一步釐清肇事原因。

警方呼籲駕駛車輛時，應注意交通號誌狀況，遵守注意交通規則，另行經路口時也應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免車禍之發生。

歐姓男子今天凌晨駕駛千萬超跑，由中市篤信街右轉台灣大道，疑因路況不熟悉路況，致車頭撞分隔島，整輛車飛向對向車道，所幸歐男未受傷，肇事原因由台中市警一分局釐清中。圖／民眾提供
歐姓男子今天凌晨駕駛千萬超跑，由中市篤信街右轉台灣大道，疑因路況不熟悉路況，致車頭撞分隔島，整輛車飛向對向車道，所幸歐男未受傷，肇事原因由台中市警一分局釐清中。圖／民眾提供
歐姓男子今天凌晨駕駛千萬超跑，由中市篤信街右轉台灣大道，疑因路況不熟悉路況，致車頭撞分隔島，整輛車飛向對向車道，所幸歐男未受傷，肇事原因由台中市警一分局釐清中。圖／民眾提供
歐姓男子今天凌晨駕駛千萬超跑，由中市篤信街右轉台灣大道，疑因路況不熟悉路況，致車頭撞分隔島，整輛車飛向對向車道，所幸歐男未受傷，肇事原因由台中市警一分局釐清中。圖／民眾提供

事故 車道 警察

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