影／登山武陵四秀女子受傷額裂眼腫 被救援人員送醫

一支登山隊伍到台中市和平武陵四秀之池有山登山時，一名女隊友跌倒受傷，額頭裂傷，眼睛腫脹，台中市消防局派人上山救援，今晚已將受傷女子背到武陵醫療站治療。

台中市消防局今天中午獲報，有登山女子受傷，派梨山分隊出動消防車1輛、救護車1輛，消防人員4人、員警2人、由小隊長黃暉銘帶隊前往救援。

報案說，58歲吳姓女子雙手手掌瘀青、額頭撕裂傷、左眼腫脹。

登山領隊鍾男報案，1行23人為期3天的登山行程，今天是第1天，到達池有山時，吳女不慎跌倒，造成額頭約5公分撕裂傷、頭暈無力、尚可行走，傷口已實施初步止血包紮，由領隊陪同下山，因考量下山路徑陡峭難行，加上冬季日照時間短，下山時段天色昏暗，急需協助救援。

保七總隊武陵小隊也支援2人上山救援，下午4點，領隊電話中說，他們已下撤至2.3公里附近，傷者頭痛加劇，速度較慢。

下午4點52分，救援人員在1.85公里附近接觸到傷者，經初步檢傷評估，發現傷者額頭撕裂傷、左眼腫脹，意識清楚，由救援人員背負往登山口前進。

今晚6點多返抵登山口，由救護人員實施二次檢傷評估，經檢傷發現雙手手掌瘀青、額頭撕裂傷、左眼腫脹疼痛，處置後由梨山消防隊救護車緊急送往武陵醫療站診治。

為確保登山安全消防局特別呼籲： 1、民眾登山時應結伴熟識路線的人同行，並且應攜帶足夠的照明設備、水、糧食、雨具、手機或無線電及哨子。 2、由於目前時序入冬，天色也晚得快，建議登山民眾應詳細規畫登山路線與計畫， 攜帶登山地圖或使用手機導航，同時要評估自己腳程安排登山與下山時間。 3、若不幸在山上迷路，務必利用手機或無線電等通訊器材與消防局聯繫，回報受困位置與經緯度，也要注意保暖與安全留在原地等待救援，若攜帶有無線電可使用145.00頻率緊急呼叫求援。