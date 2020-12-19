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邱姓男子中橫失蹤40天獲救 家屬到東石先天宮還願酬神
新竹邱姓男子11月6日騎機車硬闖中橫便道德基管制站，遭攔截棄車逃跑，失蹤40天，15日深夜被泰雅族獵人發現獲救，邱男失蹤前，家屬曾到嘉義縣東石鄉先天宮向「王爺」祈求，邱男獲救，家屬感恩神威顯赫，下午到先天宮答謝，明天找人演戲酬神，邱男還要認「王爺做契子」。
先天宮總幹事蔡順杰說，邱男家屬在他失蹤第6天，到東石先天宮抽籤詩問事，吳姓筆生轉述乩童起乩表示，「王爺」指示，人還活著，而且有人陪伴，但花些時間才找得到，大約在農曆10月底到11月初可以生還。
蔡順杰表示，邱男果然在15日（農曆11月1日）獲救，邱男家人下午到先天宮還願，酬謝寺廟一面石雕的牆面，明天找人演戲，因邱男獲救至今精神恍惚，家屬請「王爺」將邱男元神找回來，定31日（農曆11月17日）要來先天宮謝神恩，認「王爺做契子」。
邱男子上月6日晚上騎機車硬闖台中市中橫便道德基管制站，遭攔截時棄車逃跑，滑落約100公尺溪谷後失聯，警方動員數百人力搜索都無所獲，當地地形險峻，邱男滑落處幾乎是懸崖，多數人都認為凶多吉少，家人懸賞50萬元找人。
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