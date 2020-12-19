78歲老船長海上失去動力驚魂 海巡弟兄暗夜即時救援

屏東縣琉球鄉78歲洪姓船長昨天駕駛舢舨出海捕魚，傍晚返航時在小琉球西南方約2浬處海域失去動力，打電話請許姓友人協助拖帶，許駕船前往卻因海象惡劣無法靠近，求助海巡署琉球新安檢所，第7巡防區調派第5海巡隊派巡防艇前往救援，在視線昏暗、海況惡劣狀況下順利將舢舨拖帶進港，人船均安。

第5海巡隊說，昨天晚上9時巡防艇抵達事發海域，找到失去動力漂泊海上舢板，先確認老船長身體無恙，隨即展開救援工作，當時陣風6級、浪高3公尺，在視線昏暗、海況惡劣狀況下，海巡隊員與洪姓船長經過多次驚險拋投繩索，終於將繩索牢固於海巡艇後方，1小時後返抵琉球新漁港，老船長上岸後表示身體無恙，無須就醫，頻頻感謝海巡署的即時救援。 屏東琉球鄉78歲洪姓船長駕駛的舢舨失去動力，第7巡防區調派第5海巡隊派巡防艇前往救援，在視線昏暗、海況惡劣狀況下順利將舢舨拖帶進港。記者潘欣中／翻攝