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彰化女駕駛疑引燃火勢小客車起火 右手燒燙傷送醫
彰化鹿港鎮吉安路河濱公園旁今天下午1點多一輛自小客車突然引發火勢，彰化縣消防局接獲通道到場，立即佈線搶救，約20幾分鐘將火撲滅，消防人員起初找不到車主，後來發現在案發地點勿近有一名女性灼傷，詢問之下該女子為汽車駕駛，疑似是自己在車內引燃火勢，詳細起火原因警方將進一步調查。
消防人員到場前原以為式處理雜草廢棄物火警，鹿鳴分隊出動車輛到達現場發現為自小客火警，消防人員說，初步了解是由內而外起火，加上今天鹿港風大，火勢猛烈，火滅了之後在距案發地點約500公尺處發現一名35歲陳姓女子，詢問之下他是車主，右手燒燙傷約5%(2-3度)。
陳女也向消防人員坦承是自己引發火勢，救護車立即將她送往鹿基醫院治療，警方不排除女子企圖燒炭才引燃火勢，也可能是意外，目前正調查中。
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