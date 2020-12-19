美魔女私賣課程中飽私囊 高雄至少5醫美診所被詐

高雄54歲李姓女子去年到左營一家醫院擔任醫美部門業務經理，以話術鼓吹貴婦群買課程，款項卻匯入私人帳戶中飽私囊，估計至少詐得百萬元以上；直至交涉的一名客戶剛好與院長夫人相熟，向夫人求證，查覺有異，全案才曝光，向警方報案。院方事後追查，發現李女曾因三個詐欺案被通緝，被她詐騙的醫美診所不只一家。

位在高雄左營的這家婦幼聯合醫院去年二月中旬才試營運，但涉及詐欺的李女，去年11月籌備階段就毛遂自薦應徵當業務經理，她宣稱手中握有不少資源、人脈，因此被錄取。

副院長郭俊谷說，李女話術了得，稱得上是一號人才，她積極向客房促銷課程與產品，但業績卻普普，院方認為可能是醫美業務剛起步，業績不佳理所當然；卻沒想到李女招攬業務後，竟要客戶支付現金或匯款到她私人帳戶，還私自跟廠商簽約、盜賣公司商品、侵占公司款項。

郭表示，後來因為李女向一名與院長夫人相熟的客戶推銷醫美課程，請對方把錢匯到她私人戶頭，客戶向夫人求證，全案才露餡，但經對質她並不認錯，宣稱只是暫付款，醫院認為她有許多款項流向不明，今年8月將她免職，並向警方報案，才發現李女是否詐欺通緝犯，身上還背3案。

郭俊谷嘆，李女保養得宜，比實際年齡看起來年輕，卻把才華用錯地方。她以買10送10等手法吸引貴婦及小資女上門，付款卻轉到私人口袋，目前約有9人受害，結果連醫院都賠上。醫學圈據知至少五家診所受害，但因怕李女使壞步，沒人敢跳出來指控。