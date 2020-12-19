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歷經2個月洗禮 台南二分局6名生力軍正式上崗

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

6名警察新血分別從警察大學及警察專科學校畢業後，自10月起分發至台南市「蛋黃區」警二分局，隨即接受為期2個月的實務訓練，與師父們共同參與第一線警察勤務，在此期間「做中學，學中做」，順利於昨天完成訓練，今天起正式上崗。

南門派出所的邱柏凱表示，在這短短2個月跟隨學長們服勤時，發現警察工作在於解決民瘼，當穿上警察制服與民眾接觸時，當下必須盡力了解民眾需要，希望得到什麼樣的協助，且要懂得察言觀色，更要學習「先處理情緒，再處理事情」。

邱柏凱提及12月初與學長在台灣銀行處理1名女子疑似遭詐騙，該女子起初情緒激動、語無倫次地聲稱要匯款才能見遠在國外的男友，經學長安撫情緒及勸說，女子冷靜下來才驚覺原來是假交友詐騙。他說，若無學長了解設身處地了解民眾想法，並安撫情緒及耐心勸說，就無法順利攔阻匯款。

另保安民防組巡官劉有晴發現，警二分局位處台南市蛋黃區，週末假日期間轄區各類活動及勤務繁多，許多勤務更是自清晨起始，延至深夜才結束。家住雲林的她說，已1個月餘沒有放完整的假可返家探望父母親。

劉有晴的父母親更因為擔心及想念女兒專程南下探望她，她認為，經這段實務訓練的過程，讓她深刻體會警察基層幹部工作原來與想像中有很大落差，且勤務面更包羅萬象。

警二分局長許坤田說，警察面對時空、世態變化快速，要能隨社會變遷而調整，才能與時俱進，更提醒6名新血未來執勤時應注意自身安全，也要視民如親，將每個民眾當作自己親友同理心看待，相信這批甫畢業投入警察陣營的新血共同為台南治安、交通付出心力及打拚。

歷經為期2個月的實務訓練，台南市警二分局生力軍「做中學，學中做」，今天起正式上崗。記者邵心杰／翻攝
歷經為期2個月的實務訓練，台南市警二分局生力軍「做中學，學中做」，今天起正式上崗。記者邵心杰／翻攝
台南市警二分局長許坤田（右）提醒6名新血未來執勤時應注意自身安全，也要視民如親，將每個民眾當作自己親友同理心看待。記者邵心杰／翻攝
台南市警二分局長許坤田（右）提醒6名新血未來執勤時應注意自身安全，也要視民如親，將每個民眾當作自己親友同理心看待。記者邵心杰／翻攝
保安民防組巡官劉有晴經這段實務訓練的過程，讓她深刻體會警察基層幹部工作原來與想像中有很大落差，且勤務面更包羅萬象。記者邵心杰／翻攝
保安民防組巡官劉有晴經這段實務訓練的過程，讓她深刻體會警察基層幹部工作原來與想像中有很大落差，且勤務面更包羅萬象。記者邵心杰／翻攝

警察 詐騙

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