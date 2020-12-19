詐團誆稱男以與屋主有糾紛 機警跑派出所求助破詐術

高雄翁姓男子接到電話，對方自稱是「高雄地方法院偵查員」，誆稱翁與屋主有租約糾紛，他要協調和解，翁聽聞後感到訝異，到派出所求助，詐團詭計被警方識破。

左營警分局表示，翁男（61歲）在15日下午時，接獲一通自稱是高雄地方法院偵查員的電話，對方向翁說他與屋主有租約糾紛，要翁先去跟屋主協調和解事宜，再撥打紙條上的電話。

翁男起疑下，跑到左營警分局博愛四路派出所請求協助，當時值班的詹員一聽翁的狀況，便知道這又是詐騙集團假冒檢警的詐騙方式，便向翁講解詐團騙取被害人血汗錢的慣用伎倆。