聽新聞
test
0:00 / 0:00
詐團誆稱男以與屋主有糾紛 機警跑派出所求助破詐術
高雄翁姓男子接到電話，對方自稱是「高雄地方法院偵查員」，誆稱翁與屋主有租約糾紛，他要協調和解，翁聽聞後感到訝異，到派出所求助，詐團詭計被警方識破。
左營警分局表示，翁男（61歲）在15日下午時，接獲一通自稱是高雄地方法院偵查員的電話，對方向翁說他與屋主有租約糾紛，要翁先去跟屋主協調和解事宜，再撥打紙條上的電話。
翁男起疑下，跑到左營警分局博愛四路派出所請求協助，當時值班的詹員一聽翁的狀況，便知道這又是詐騙集團假冒檢警的詐騙方式，便向翁講解詐團騙取被害人血汗錢的慣用伎倆。
翁男聽完警方解釋後恍然大悟，慶幸沒輕信對方的話語，感謝警方協助。警方呼籲，檢察官、警察及法院不會要求民眾匯款、轉帳或監管帳戶，也不會用電話來通知傳喚民眾，更不會要求民眾至超商接收傳票公文，若接到相關電話，可向165反詐騙諮詢電話查詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言