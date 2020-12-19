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高雄消防員車禍失能 妻悲傷拍下幼子推輪椅背影

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

高雄市鳳祥消防分隊消防車2月13日出車禍，造成消防隊員1死4傷，受重傷的員賴統生目前失能，住療養院療養。賴妻今天拍下兒子小小身軀，使盡全力，推著父親的輪椅行進，不禁心中一陣酸楚，自問「這時間，為什麼不是統生和孩子在公園裡踢球呢？」，畫面令人鼻酸。

鳳祥消防分隊消防車2月13日晚間在高雄市鳳山區鳳頂路與過埤路口，與張姓男子駕駛的貨櫃車出車禍，造成消防車翻覆，小隊長馮永昌拋出車外傷重身亡，分隊長曾柏雄、隊員賴統生、郭峻嘉、芶玉錦4人受傷。賴統生因前額頭骨碎裂、腦幹出血，經開腦手術，昏迷指數3，一度命危，傷勢最嚴重。

賴統生經醫療後已經清醒，8月底出院轉到療養院，巴氏量表分數只有10分。賴妻說，統生目前僅右手稍有恢復，仍失能臥床，大小便無法自理，行動得坐輪椅。

賴妻今天在臉書「我們消防家族」，貼上兒子使勁推著父親的輪椅，畫面令人動容。賴妻表示，自事發到現在，已經10個月又6天，要感謝很多人在這段時間的幫忙。 她說，當兒子對她說，「媽媽，我來推爸爸」，她見兒子小小的身軀推著輪椅，自問著「這時間，為什麼不是統生和孩子在公園裡踢球呢？」。 她心疼兒子「一夕長大」，在這段時間當中，好多節日，1家3口都在安養院度過的；其中包括父親節、她的生日和兒子的生日。

賴妻與肇事司機所屬的貨運公司協商，雙方賠償金額有相當落差，仍打民事訴訟官司當中。車禍事故刑事部分，11月底已由高雄地檢署偵結，依過失致死、過失傷害罪嫌，起訴張姓司機，12月24日高雄地方法院將首度開庭審理。

賴妻在臉書貼文，「又得面對那位頭撇開、不聞不問、拚命把自己講成受害人的駕駛（司機）」，並提及，諷刺的是，司的辯護律師是替消防員打工作權釋憲的律師，現在接下「要與消防員對立的案件」，「人生的安排，上天真是開了大玩笑」、「聖誕節前一日，我想又是獨自應戰」。 消防局表示，開庭時會派法務協助，不會讓賴妻孤獨應戰。

賴統生的兒子使勁推著父親的輪椅，道盡不捨父親之情。圖／賴統生妻子提供
賴統生的兒子使勁推著父親的輪椅，道盡不捨父親之情。圖／賴統生妻子提供

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