金門清晨發生疑似酒駕撞樹翻車 兩人受困車內負傷哀嚎

「醉」不上道！今日清晨4點多，在金寧鄉環島北路鎮西段，發生一起疑似酒後駕車撞樹自翻的交通意外，車內兩人受困車內，無法自行脫困，經消防局破窗救出送往醫院，2人身上受有多處外傷，目前並無生命危險，經警方對2人實施酒測，均有酒測值反應，至於肇事原因，正由警方調查釐清中。

金門縣警局金城分局初步調查指出，今日凌晨4時07分許，莊姓與王姓2人駕駛自小客車，於金寧鄉鎮西段由金寧鄉仁愛新村往金城鎮縣政府方向行駛，疑因酒後駕車操縱不慎撞擊路樹，事故車輛側翻於對向車道上，兩人受困車內，其中1人還因腳部受傷，不斷哀嚎。

金門縣消防局金寧分隊在4時15分，立即派遣消防水箱車一部、救護車兩部前往，由於該路段為交通要道，消防局先由救護人員先行評估生命徵象，發現腳部疑似骨折無法自行脫困；另一組人員評估車輛狀態，並以枕木墊塊等工具做車輛初步穩固，另以消防車布署水線待命，預防車輛起火。

經評估現場環境及傷病患狀況，消防人員迅速破壞後車窗玻璃，先救出一名受困民眾，接續由金城分隊小隊長李錫安進入車內施以頸椎固定，再由車外救助人員以大型油壓器材破壞前擋風玻璃，在侷限的環境創造施救空間，順利創造救援開口接觸傷病患後，急救人員遂以抽吸式護木固定患部，利用長背板將患者固定並脫困，兩名傷病患意識皆清楚，後續由金寧分隊急救人員做生命徵象評估與監測，送往部立金門醫院。

金城分局分局長胡淑淨表示，近日天氣驟降，民眾均有飲用酒品及冬令進補的習慣，提醒但千萬不要有酒駕行為，以確保用路安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康