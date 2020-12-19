影／iPhone 12太夯歹徒覬覦？黑衣男假試功能拿了就跑

蘋果手機iPhone 12熱銷，帶動台灣的換機潮，也成了歹徒覬覦對象。在台中市太平區經營通訊行的陳姓女業者報案，昨天下午2時59分，一名年約50歲黑衣男子表示要購買iPhone 12 Pro，付1000元訂金，假稱自行了解手機功能，卻趁店員忙碌之際，拿走手機，店家除報警，並在臉書社團「我是太平人」po文，提醒同業注意。

台中市警局太平分局新平派出所副所長柯閔翔說，警方昨天受理陳姓業者報案，已鎖定特定對象，積極查緝中。