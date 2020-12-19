影／男暗夜落水 海巡員冒低溫跳水救人

高雄氣溫今天凌晨降至攝氏18度，卻有1名男子在高雄港第一港口落水，海巡及警消單位趕往搶救，見男子在水上念念有詞，不願上岸，海巡人員擔憂男子在水中失溫，趕緊跳下水救人，不斷勸男子上岸，眼見已有船要靠岸接受安檢，男子才配合讓海巡人員救上岸離去。

今天凌晨3點多，海巡署南部分署第五岸巡隊員在一港口安檢所巡邏，發現這名溫姓男子（38歲）在安檢碼頭徘徊，準備上前察問，他突然躍身跳入水中，海巡隊員立即衝去，拋下救生圈，但他漂浮在岸際水上喃喃自語，不願配合救援，儘管海巡員呼叫「有什麼事上來再說」，但他卻沉下水裡，海巡員緊急通報相關單位救人。

1名海巡員擔心他在低溫下在水中失溫，馬上跳入水中救他，頻對他說，「很冷，你會失溫，趕緊起來」，但他仍舊不配合。這時正好有船正航向安檢碼頭，海巡員大喊「快點，有船要來了、趕快先扶住」，岸邊海巡員也直勸他趕快上來，他才伸手扶住救生圈，隨後與趕抵碼頭的高雄港務警察總隊一港口中隊警巡艇，將溫男救上岸。

溫姓男子上岸後全身濕漉漉，不發一語，也拒絕就醫便自行離去。

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