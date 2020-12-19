風大太！飛來看板砸裂擋風玻璃 車主求助網友提供證據
行駛國道時，被飛來雜物砸裂擋風玻璃，怎麼辦？一名車主在臉書po文，熱心網友轉po，因國道單位調閱錄影記錄需要長達一個月，希望路過的車主提供行車記錄器畫面，幫他找出肇禍施工單位的車號。國道一號警察大隊表示，向遠通電收調閱畫面確實需要一個月。
原po指出，本（12）月15日上午行駛中山高速公路，10點06分在北向的北斗、埤頭路段被施工單位飛來的看示牌砸裂擋風玻璃，行車記錄器根本無法清楚錄下肇禍施工單位的車號，他要趕快緊急停靠路肩並通知車廠國道救援，也無暇放慢車速看清對方車號，事後向國道單位調閱錄影監視畫面，被告知需要長達一個月的時間，他希望路過的車主能提供行車記錄器畫面，早日求償。
國道一號警察大隊表示，必須遠通電收調閱畫面，因遠通電收是民間單位，作業時間需要一個月。產險公司人員說，被天外飛來雜物砸裂擋風玻璃屬於意外事故，可申請理賠，保險公司會協助處理。
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