台南婦人報案遭神秘客施放電波侵害 警花6小時作筆錄

「我受到電波干擾…」，台南市六旬陳姓婦人本月多次打電話到台南市警五分局偵查隊，劈頭就問警方電話是否遭竊聽？她住家出神秘侵略者控制網路、電話等3C產品，直至12日親赴偵查隊報案，要求警方受理，惟她情緒不穩、反覆其詞，警方仍耐心詢問，前後花了6小時製作筆錄，最後依妨害秘密案件開立三聯單。警方表示，對陳女指訴會進一步了解。

警方指出，陳婦本月12日到偵查隊要求受理報案，員警依規定受理，並先口頭了解係何案件，請她敘述案情並提供相關佐證，陳婦支吾應對，疑有難言之隱，欲指定在場較資深員警承辦受理，並表示在偵查隊公開場所製作筆錄恐有洩密，危害其自身安全之虞，因此依陳婦要求受理，並移至偵詢室製作筆錄。

警詢中，陳婦情緒不穩對案情反覆其詞，然員警本於同理心並耐心詢問受理，前後製作約6個小時筆錄，最後依妨害秘密案件受理開立三聯單。

據了解，陳婦自稱家中有懸浮微粒，且出現不明的電磁波，讓她頭腦發熱，她在自家架設了兩支監視，雖然有發現懸浮微粒，但是沒拍到施放微波的神秘人士，懷疑這位神祕人士能操控任何3C產品，刪除監視器的紀錄。陳婦認為懸浮微粒與微波造成她家的牆面變色、水壺底下出現黑點、衣服上有破洞。